Este martes 5 de agosto, Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán un auténtico partidazo por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En el estadio Alejandro Villanueva, blanquiazules y celestes se ven las caras en busca de tres puntos que los haga escalar algunos lugares en la tabla de posiciones. En la previa de este enfrentamiento, Miguel Araujo olvidó su pasado en la escuadra íntima y afirmó que se siente cómodo en Cristal.

El encuentro será más que especial para Araujo. Como se recuerda, el defensor vistió los colores de Alianza desde la temporada 2014 hasta el 2018. Después de 7 años, decidió volver al fútbol peruano para representar a Cristal, donde está agradecido por cómo lo recibieron.

PUEDES VER: Alianza Lima jugará contra Ayacucho FC por primera vez en estadio con una de las mejores canchas de la Liga 1 2025

Araujo feliz por llegar a Cristal previo a partido ante Alianza Lima

"Al 100% la verdad. Me siento muy bien, me siento como en casa. Los compañeros me recibieron bien. Poco a poco, día a día, estamos absorbiendo lo que Paulo (Autuori) nos dice para ponerlo en práctica", declaró para las cámaras de L1 Max.

Asimismo, contó cómo es su relación con Rafael Lutiger, su pareja en la zaga central. "Nos motivamos. Nos tiramos algunos datos, es bueno para ambos. Estar juntos en el campo, va a ser que mantengamos esa fuerza porque en eso se basa el tema de los centrales", agregó.

Así marcha Sporting Cristal en la tabla del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal tiene puntaje perfecto en el Torneo Clausura 2025. Un triunfo ante Alianza Lima los catapultaría a la cima de la tabla.