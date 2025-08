¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO y en qué canal ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Y EN DIRECTO por el Torneo Clausura 2025? El encuentro, válido por la fecha 4, se disputará el martes 5 de agosto en Matute desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y se podrá ver a través de L1 MAX, en territorio nacional. La República Deportes también realizará una cobertura de este y todos los partidos de hoy con todas las incidencias.

Alianza Lima llega a este partido tras imponerse a Juan Pablo II con doblete de Kevin Quevedo. Pese a la expectativa generada sobre si llegaba al partido Paolo Guerrero, quien presenta un esguince en el tobillo derecho, finalmente el delantero nacional quedó descartado. Aparte de él, Néstor Gorosito no podrá contar con Eryc Castillo, Piero Cari y Alan Cantero.

Por su parte, Sporting Cristal viene de golear a Sport Huancayo en un partido que marcó el regreso de Yoshimar Yotún. Los rimenses han ganado hasta aquí todos sus partidos y vienen con sed de revancha tras perder ante Alianza Lima en el duelo por el Apertura en el Estadio Nacional.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La Liga 1 dio a conocer que el Alianza Lima vs Sporting Cristal comenzará desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

En territorio peruano, la transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido por L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este cotejo.

Alianza Lima: Guillermo Vizcarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito

Guillermo Vizcarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Guillermo Távara, Wisdom, Christofer Gonzáles, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: historial reciente

El historial reciente muestra una estadística muy igualada entre ambos equipos con una victoria para cada uno en los últimos 5 enfrentamientos. Los otros 3 encuentros quedaron empate.

Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima | 01.03.25

| 01.03.25 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | 17.08.24

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 30.06.24

Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal | 09.03.24

| 09.03.24 Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | 08.07.23.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Sporting Cristal vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Sporting Cristal por L1 MAX, puedes sintonizar los siguientes canales:

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Sporting Cristal por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.