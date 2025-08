Sporting Cristal quiere recuperar su mejor versión en la Liga 1, tras la profunda crisis que atravesó en la Copa Libertadores y en el Torneo Apertura. Los malos resultados, fichajes que no dieron la talla y el divorcio con la hinchada fueron los principales factores para que se hunda el club rímense. Sin embargo, Julio César Uribe prepara 2 fichajes para disputar el Torneo Clausura y volver a lo más alto del fútbol peruano.

Por este motivo, el 'Diamante' se pronunció para aclarar la situación actual en torno a los fichajes. Asimismo, confirmó que aún se están considerando dos opciones, aunque una de ellas estuvo muy cerca de concretarse, pero finalmente se frustró debido a la decisión del club propietario del pase.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre los próximos fichajes de Sporting Cristal?

La hinchada exige nuevos refuerzos para pelear el Clausura y revertir la pésima imagen que dejaron en la primer mitad del año. Uribe anunció buenas noticias en su gestión. "Siguen vigente las 2 contrataciones. Los procesos de negociación son mucho más complejos, e incluso más de lo que yo creía. Aprendí ahora todo el proceso de negociación. Ojalá en poco tiempo, porque tenemos hasta el 18 de agosto, podamos cumplir con las dos incorporaciones que tenemos trabajando", confirmó en Radio Exitosa.

Asimismo, sin dar porcentajes, confesó que los fichajes pretendidos pueden concretarse en los próximos días. "Las negociaciones están encaminadas. Saben que hubo una muy cercana, y que posteriormente se cayó porque el club decidió no ceder al jugador. Las negociaciones son así", aclaró la leyenda 'celeste'.

¿A qué hora juega y dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La Liga 1 dio a conocer que el Alianza Lima vs Sporting Cristal comenzará desde las 8:00 p.m. (hora peruana). En territorio peruano, la transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido por L1 MAX, DirecTV, Claro TV y Best Cable.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: historial reciente

El historial reciente muestra una estadística muy igualada entre ambos equipos con una victoria para cada uno en los últimos 5 enfrentamientos. Los otros 3 encuentros quedaron empate.