Gremio tendrá 6 bajas para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana: jugará sin su máximo goleador

Alianza Lima empató 0-0 ante UTC y no pudo conseguir el Torneo Apertura 2025. El subcampeón de la Liga 1 tendrá que pasar rápido la página, ya que este miércoles se enfrenta a Gremio por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. De este modo, el equipo de Gorosito se alista para uno de los partidos más importantes de la temporada. La llave inicia en Matute y un desliz puede costarle caro al cuadro peruano.

Los hinchas aliancistas se ilusionan con dar el batacazo como lo hicieron ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. Los dirigidos por el 'Pipo' Gorosito no parten como favorito, pero pueden aprovechan que arrancar de local y la enorme cantidad de bajas en Gremio de Brasil.

¿Cuáles son las bajas en Gremio para el partido ante Alianza Lima por Copa Sudamericana?

Gremio presenta varias dudas para armar el once titular ante Alianza Lima. La ausencia de Martin Braithwaite, exdelantero del Barcelona y '9' de Dinamarca, es la baja más sensible. Asimismo, los defensores Joao Lucas, Joao Pedro y Rodrigo Ely tampoco podrán aportar su experiencia por diversas lesiones. Además, uno de los volantes más creativos del equipo como el colombiano Gustavo Cuéllar tampoco estará disponible en el partido de ida. A ello se suma, el delantero uruguayo Christian Olivera que no podrá participar debido a una quemadura sufrida en un accidente doméstico. Por ende, Mano Menezes tendrá que mover la pizarra táctica.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs Gremio por Copa Sudamericana?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Gremio ya tiene fechas definidas. El partido de ida se disputará en el estadio Alejandro Villanueva el miércoles 16 de julio a las 7:30 pm , mientras que la vuelta se jugará el miércoles 23 en Arena Do Gremio en la ciudad de Porto Alegre.



¿Quién es el árbitro del Alianza Lima vs Gremio por Copa Sudamericana?

El experimentado juez cafetero estará acompañado de sus compatriotas John Leon (asistente 1) David Fuentes (asistente 2) y Jhon Ospina (cuarto árbitro). Por su parte, Leonard Mosquera será el encargado del VAR.

Esta será la segunda oportunidad en la que Wilmar Roldán arbitrará un partido internacional de Alianza Lima. El colegiado estuvo presente en la derrota de los íntimos frente a Libertad en Matute por la fecha 1 de fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.