Luego de una decepcionante eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes, Boca Juniors se enfrenta a un complejo mercado de pases. El club no solo necesita reforzar su plantel con urgencia, sino también buscar salidas para varios jugadores que ya no serán tenidos en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo. Entre los jugadores están Marcos Rojo, Christian Lema, Sergio Romero, Frank Fabra, Esteban Rolón y Javier García, todos con contratos vigentes hasta diciembre. Además, Ignacio Miramón continúa a préstamo, aunque su cláusula de compra obligatoria parece poco probable que se active.

Uno de los temas que genera mayor ruido en 'La Bombonera' es por qué Boca no rescinde directamente los contratos de los jugadores que no están en los planes del cuerpo técnico. La respuesta es principalmente económica: rescindir un contrato implicaría pagar el total del vínculo restante, lo cual representa un gran gasto. Por ello, la dirigencia espera que los futbolistas consigan propuestas de otros clubes, lo que permitiría una salida acordada sin mayores costos para la institución.

Boca Juniors aún no recibe ofertas formales por Rojo, Romero, Lema ni Fabra pese a los sondeos

Hasta el momento, no han llegado ofertas formales por estos jugadores, pero hay sondeos. En el caso de Rojo, se rumoreó un posible interés del Inter Miami, mientras que Peñarol habría consultado por Sergio 'Chiquito' Romero. En cuanto a Cristian Lema, Belgrano de Córdoba, su anterior club, se habría comunicado con la dirigencia 'Xeneize' para analizar su regreso. Sin embargo, ninguna de estas conversaciones se ha traducido en propuestas concretas, por lo que todos continúan bajo contrato.

La situación de Frank Fabra también resulta particular. El lateral colombiano tiene un salario elevado y finaliza su contrato a fin de año, lo que dificulta su salida anticipada. No obstante, recientemente volvió a su país y notificó al Consejo de Fútbol que un equipo colombiano presentaría una oferta por su pase. A pesar de ese anuncio, el medio argentino 'TyC Sports' informa que aún no ha llegado ninguna propuesta formal, por lo que Fabra podría quedarse en Boca, aunque sin sumar minutos, hasta diciembre.

Miguel Ángel Russo no contará con Rojo, Romero, Fabra ni Lema, pero Boca espera ofertas antes de rescindir. Foto: AFP

Boca analiza salidas de jugadores con contratos largos en plena reestructuración del plantel

Estos son algunos de los jugadores con contratos vigentes que podrían salir de Boca en este mercado son Marcos Rojo, Sergio Romero, Cristian Lema, Frank Fabra, Javier García, Lucas Janson, Esteban Rolón, Marcelo Saracchi, Ignacio Miramón (a préstamo), Agustín Martegani, Exequiel Zeballos y Luis Advíncula. La dirigencia deberá evaluar caso por caso para definir qué futbolistas seguirán en el plantel y cuáles tomarán nuevos rumbos, buscando siempre un equilibrio entre las necesidades deportivas y los compromisos económicos.

En este contexto, Boca enfrenta un momento de reestructuración clave. La necesidad de liberar espacio en el plantel para nuevos refuerzos choca con las dificultades contractuales de los actuales jugadores. Mientras tanto, la hinchada espera que el club logre encontrar soluciones efectivas para volver a ser competitivo en todos los frentes.