A lo largo del Torneo Apertura, Alianza Lima tuvo muchas oportunidades de liderar la tabla de posiciones y llegar a la última fecha con las mejores condiciones para ser campeón. Sin embargo, los íntimos desaprovecharon de forma increíble todas esas chances y tuvieron que resignarse a ver cómo su clásico rival, Universitario de Deportes, se quedó con el título, una situación que lamentó el delantero Hernán Barcos.

Tras el partido ante UTC por la última fecha, el 'Pirata' aseguró que solo les queda seguir afinando detalles para corregir los errores que se hayan cometido. "No queda de otra. El Apertura lo perdimos nosotros, ahora a seguir trabajando para no cometer los mismos errores. (Nos faltó) tener más contundencia, ser más objetivos. Perdimos puntos de local que normalmente no debemos perder", declaró el delantero.

Hernán Barcos sobre Alianza Lima: "Ahora a pensar en el Clausura"

Para salir campeón del Torneo Apertura, Alianza necesitaba ganarle al Gavilán y esperar que la 'U' pierda ante Los Chankas, pero ambos partidos partidos terminaron empatados 0-0. Barcos expresó su decepción por no poder al menos marcar un gol, pero apuntó a enfocar los esfuerzos pensando en Gremio de Porto Alegre, su rival en el repechaje por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"No se nos dieron las cosas, no pudimos hacer goles. Llegamos a crear situaciones, pero no pudimos concretar. Ahora a pensar en el Clausura y la Sudamericana. Es una llave difícil, pero sabemos que tenemos posibilidades. Depende de que estemos bien", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima, ante Gremio, se jugará este miércoles 16 de julio, desde las 7.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. Por la Liga 1, disputará la fecha 1 del Torneo Clausura el sábado 19, a partir de las 6.00 p. m., de visita contra Cusco FC.