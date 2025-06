Christian Cueva se sinceró y respondió si le gustaría que Gareca vuelva a la selección peruana: "Las decisiones la toman los directivos"

Christian Cueva decidió romper su silencio, en una entrevista con RPP, habló sobre su ausencia en Perú y su presente con Emelec. El volante nacional, luego de meses, salió a declarar por la dura eliminación en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 y el futuro que se avecina en la FPF. Además, recordó a Gareca y la mejor versión de la selección peruana de fútbol con el 'Tigre'.

Sin duda, Ricardo Gareca dejó huella en diversos jugadores e hinchas de la selección peruana, tras lograr la clasificación al Mundial 2018 y el subcampeonato en la Copa América e incluso al repechaje del 2022.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre Ricardo Gareca?

"A mí me gustaría que Gareca vuelva a la selección peruana para el próximo proceso, pero las decisiones la toman los directivos", enfatizó Cueva en el programa 'Fútbol Como Cancha'. Asimismo, se refirió a otros entrenadores que intentaron reemplazarlo. "Jorge Fossati y Juan Reynoso son buenos técnicos, pero no les tuvieron paciencia por los resultados adversos al inicio del proceso", aseguró Cueva.

El próximo partido de Christian Cueva con Emelec será el miércoles 25 de junio frente a la Universidad Católica de Quito por la fecha 16 de la LigaPro. No se descarta que en este cotejo también participe Alfonso Barco, quien acaba de firmar por la institución.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre Jean Ferrari?

"Yo no puedo decirte quién debe y quién no. Dentro de la Federación estarán las personas adecuadas para tomar esa decisión y analizarlo. Lo mío es jugar al fútbol. Si hablamos de lo que está pasando en la 'U', estando Jean ahí, creo que hace un buen trabajo. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Con Jean hemos tenido, en algún momento, muchos cruces, pero es parte del fútbol", manifestó en diálogo con RPP.

"Si es para aportar a la selección, bienvenido sea. Dentro de la 'U', Alianza y Cristal hay personas con mucha capacidad para poder estar en la Federación y hacer crecer nuestro fútbol. Eso deben analizarlo. Al final, creo que el fútbol tiene que crecer", concluyó.