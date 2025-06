Christian Cueva vive su primer capítulo en el fútbol ecuatoriano como parte de Emelec. El mediocampista peruano firmó un contrato por un año con el conjunto azul, tal como lo confirmó Jorge Guzmán, presidente de la institución, luego de su complicada salida de Cienciano. Durante el pasado fin de semana, 'Aladino' tuvo una destacada actuación en el empate 2-2 frente a Delfín por la LigaPro, encuentro en el que fue elegido como el jugador más valioso.

En una entrevista reciente para RPP, 'Aladino' contó cómo se dio su salida de Cienciano, donde llegó a mediados del 2024.

¿Qué dijo Christian Cueva

"Mi idea era quedarme todo el año en Cienciano. Por cuestiones de multas, el contrato se redujo hasta junio. Por cariño, lo acepté. Emelec tuvo un interés muy cercano a mí. Cienciano, es decir, el señor Sergio Ludeña, no me habló. No tuve ninguna oferta de Cienciano hasta que les comuniqué mi salida. Ellos solo me ofrecieron extender mi contrato, y no era", declaró.

"Yo tenía claro venir a Emelec y cuando se los comuniqué a Cienciano, solo me ofrecieron extender el contrato, lo mismo que firmé a principios de año. Me dolió. (...) Si no hay interés, cómo puedo decir 'quiero quedarme'. Pero, si hay otro club que sí toma interés como Emelec, tomé la decisión de venir a Ecuador", sostuvo.

"Fue un debut esperado por mí, no nos acompañó el resultado, pero bien por el debut. Mi paso por Cienciano ha sido lindo. El club me arropó. Lo de Emelec se dio por conversaciones directamente conmigo", comentó sobre su estreno en el Bombillo el último fin de semana.

"Tuve ofertas, pero concretas no. Solo la de Emelec. Enfrenté muchas veces al equipo en Copa Sudamericana. Es un equipo que cualquiera quisiera estar", contó.