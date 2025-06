Christian Cueva sobre la posible llegada de Jean Ferrari a la FPF: "Hemos tenido nuestros cruces"

A pesar de no ser convocado por Óscar Ibáñez para los recientes partidos de las Eliminatorias 2026, Christian Cueva es uno de los jugadores que mejor conoce la interna de la selección peruana. En ese sentido, al popular 'Aladino' le consultaron sobre los cambios que se vienen realizando en la FPF y la posibilidad de que Jean Ferrari asuma como director deportivo.

El volante del Emelec de Ecuador se pronunció sobre el trabajo que viene realizando el directivo en Universitario de Deportes, club con el que logró el bicampeonato nacional.

¿Christian Cueva sobre la posible llegada de Jean Ferrari a la FPF?

Christian Cueva fue claro mencionar que a él no le corresponde analizar este tema. En ese sentido, el atacante de 33 años solo recordó que tuvo algunos cruces con Jean Ferrari; sin embargo, reconoció su labor en la institución merengue.

"Yo no puedo decirte quién debe y quién no. Dentro de la Federación estarán las personas adecuadas para tomar esa decisión y analizarlo. Lo mío es jugar al fútbol. Si hablamos de lo que está pasando en la 'U', estando Jean ahí, creo que hace un buen trabajo. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Con Jean hemos tenido, en algún momento, muchos cruces, pero es parte del fútbol", manifestó en diálogo con RPP.

"Si es para aportar a la selección, bienvenido sea. Dentro de la 'U', Alianza y Cristal hay personas con mucha capacidad para poder estar en la Federación y hacer crecer nuestro fútbol. Eso deben analizarlo. Al final, creo que el fútbol tiene que crecer", concluyó.

Jean Ferrari es el actual administrador de Universitario de Deportes. Foto: Universitario

¿Jean Ferrari será el nuevo director deportivo de la FPF?

Hace algunas semanas, el exfutbolista Diego Rebagliati afirmó que Ferrari podría estar viviendo sus últimos días como administrador de Universitario de Deportes. Desde diversos sectores señalaron que el dirigente crema asumiría como nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

"Tengo la información de que estamos en los últimos días de Jean Ferrari como administrador de la 'U', si no son las últimas horas. Cuando me llegó esa información y lo junto con las declaraciones de Jorge Fossati es imposible no pensar que las dos cosas puedan estar relacionadas (...). Es por un cargo en la FPF. Lo de llegar a la Federación no es un secreto a voces, lo dije la semana pasada y nadie me salió a desmentir", indicó en el programa 'Al Ángulo'.