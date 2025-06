¡Siguen llegando los refuerzos! Luego del debut de Christian Cueva, el volante Alfonso Barco llegó a suelo ecuatoriano para convertirse en nuevo jugador de Emelec de Ecuador. Si bien el conjunto eléctrico afronta una complicada situación, pues se ubica en zona de descenso del torneo local, se espera que los recientes fichajes puedan ayudar a revertir este escenario.

En último en arribar a la institución fue el recordado exmediocampista de Universitario de Deportes, quien expresó un tajante mensaje sobre el presente que afronta su nueva institución.

La promesa de Alfonso Barco tras llegar a Ecuador para reforzar a Emelec

"Es un equipo muy grande que no merece estar en esta situación. Vengo con la convicción de tratar de ayudar al equipo en lo que me toque. A mí no me tiene que convencer nadie para llegar a un equipo así de grande. Fueron algunos días en los que se trabajó (el fichaje), que es lo normal, pero con mucha ilusión de llegar a un club así de grande", manifestó ante los medios de comunicación.

En ese sentido, el popular 'Fonchi' remarcó que dará lo mejor para ayudar a Emelec a escapar de la zona de descenso. Además, reafirmó su convicción de revertir la situación.

"Puedo prometer mucho profesionalismo y deberme a un club que exige. Tratar de ayudar al equipo desde donde me toque (...). Eso lo demanda como cualquier equipo grande en el mundo. Con la convicción de que nos vaya bien para revertir y darle felicidad a los hinchas. Como lo dije, prometo mucho profesionalismo; con eso, estoy convencido de que la situación se va a revertir", concluyó.

Alfonso Barco feliz por jugar con Christian Cueva

Barco también se mostró contento por tener como compañero a Christian Cueva, quien se sumó al plantel hace algunos días y debutó de gran manera en el empate 2-2 frente a Delfín.

"Quiero mucho a Cueva, lo conozco desde hace mucho tiempo y estoy entusiasmado de ser compañero de él", mencionó sobre el exjugador de Cienciano del Cusco.