La salida de Ricardo Gareca de la selección chilena ha desatado una ola de críticas por parte de exjugadores de la Roja y analistas deportivos. Eduardo Arancibia, exseleccionado, ha revelado que la gestión del ‘Tigre’ fue marcada por la indiferencia y la falta de trabajo en los entrenamientos, lo que llevó a la selección a un fracaso en las Eliminatorias 2026.

Las declaraciones de Arancibia para el programa 'Minuto 90' han puesto en tela de juicio la capacidad de Gareca como director técnico, señalando que su estilo de liderazgo fue ineficaz en un momento crítico para el equipo.

Exjugador de Chile criticó compromiso de Ricardo Gareca en su paso por la Roja

En una reciente entrevista, Eduardo Arancibia expresó su descontento con la gestión de Gareca y afirmó que no se trabajó lo que había que hacer. Según él, la percepción general en el vestuario era que el ‘Tigre’ no estaba presente ni comprometido con el equipo. El exfutbolista de la Universidad de Chile no dudó en calificar a Gareca como un "vago" que no se comprometió con el trabajo necesario.

"No estuve adentro, pero lo que vi de afuera y algunos que me comentaron que estuvieron ahí, me dijeron que Gareca era un vago, que no trabajaba, que no iba a los partidos y que nominó jugadores que no venían jugando", manifestó.

Por otro lado, el popular 'Pollo' señaló que la etapa del entrenador de 67 años en la selección peruana fue en parte exitosa porque tuvo a jugadores que estaban atravesando por un buen momento. Además, cuestionó su responsabilidad al mando de la Roja. "Hay técnicos que agarran un veranito de San Juan. Yo creo que lo que hizo en Perú es que agarró a todos los jugadores en su mejor momento. Acá quiso hacer lo mismo, pero no le resultó", indicó.

"Hizo jugar a futbolistas que ni siquiera eran titulares en sus equipos. No tenían ese mérito para ir a la selección. Cuando te llaman es un premio a lo que haces en tu club. No trabajamos lo que tuvimos que haber trabajado como haber hecho un recambio, porque en algún momento se tenía que hacerlo y tuvimos que haber hecho un proyecto bueno; traer un técnico que viva en Chile, que vea jugadores, que esté monitoreando en los estadios", sentenció.

Prensa chilena calificó a Ricardo Gareca como el peor DT en la historia de Chile

Con solo 10 puntos en 16 partidos, la Roja se convirtió en el primer país sudamericano en quedar fuera del torneo. La prensa chilena no escatimó en críticas y lo calificaron como "el peor técnico en la historia" de la selección. La era del ‘Tigre’ culminó con su renuncia tras la derrota ante Bolivia, dejando a Chile fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.