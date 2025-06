Emelec de Christian Cueva quedó en zona de descenso y presidente estalló: "No podemos permitir..."

El debut de Christian Cueva en el fútbol ecuatoriano se vio opacado por el mal presente que afronta Emelec en el torneo. A pesar de la buena actuación de la selección peruana, el 'Bombillo' empató 2-2 frente Delfín y no logró escapar de la zona de descenso. Por si fuera poco, al finalizar el partido, se anunció la destitución del entrenador Jorge Célico.

En medio de este panorama, Jorge Guzmán, presidente del conjunto eléctrico, respaldó al estratega argentino; sin embargo, indicó que, debido a la gran inversión que se realizó, no se podían permitir estos resultados.

Presidente de Emelec estalló tras empate

"No podemos permitir seguir en lugares de descenso. No somos de la política de cambiar DT a cada rato, hemos respaldado a Célico, pero se hizo una inversión grande con 12 jugadores y faltan 2 más por llegar como para que siga todo igual. De local han sido derrotas o empates y eso no podía seguir", manifestó en diálogo con el periodista Stéffano Dueñas.

Asimismo, el mandamás de Emelec reveló que Miguel Falero será el encargado de asumir la dirección del equipo hasta que se defina el nuevo comando técnico. "Hay que conversar con los futbolistas del porqué de la decisión, Falero está hablando con los capitanes. Las decisiones por el DT la tomamos los dirigentes", concluyó.

Christian Cueva habló de su debut con Emelec

Christian Cueva no necesitó mucho tiempo para adaptarse y en pocos días se ganó el puesto de titular en Emelec. El exvolante de Cienciano del Cusco estuvo desde el arranque contra Delfín y brindó una asistencia para el gol de Jaime Ayovi, el cual fue anulado por fuera de juego.

"Contento por estar con esta linda hinchada, la verdad es que se siente un calor increíble, (pero) triste por el resultado… Hay muchas cosas que corregir, pero dentro de todo creo que hicimos un gran partido", sostuvo el peruano.