El equipo de Néstor Gorosito no dejó buenas sensaciones en el partido de visita ante Comerciantes Unidos. El cuadro de La Victoria sufrió más de la cuenta en la décima fecha del Torneo Apertura hasta que apareció Hernán Barcos a los 80 minutos del segundo tiempo para salvar a Alianza Lima. Sin embargo, una polémica jugada de VAR pudo cambiar la historia del partido.

Alianza Lima no podía tropezar en la última vuelta del Torneo Apertura 2025. El subcampeón de la Liga 1 no mostró buen fútbol y en los minutos de descuentos hubo un gol anulado por una supuesta mano de Bruno Portugal por parte del árbitro Michael Espinoza en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿Cuál fue la polémica del partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos?

El árbitro principal recibió la indicación del VAR para revisar una jugada crucial en la pantalla. En el momento en que el delantero Matías Sen se disponía a definir dentro del área, el balón impactó en la mano del jugador Bruno Portugal. Debido a esta infracción, el árbitro decidió anular la acción pese a los reclamos del goleador de Matías Sen.

Los futbolista de Cutervo reclamaron, debido a que esa acción había pasado mucho más atrás del gol de Sen. "No sé si fue una mano, no hay ninguna ventaja, fue un minuto antes del gol, que vuelva atrás, me parece raro", exclamó el ‘9' de Comerciantes.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la polémica mano de Bruno Portugal?

“A mí me parece que Alianza no jugó tan mal como lo dice el resultado. El 1-0 queda corto, es cierto la polémica coincido, no hay mano en la inmediatez, retrocede demasiado la jugada, el gol era válido, pero no era justo el empate de Comerciantes Unidos”, reveló el comentarista en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes. "Mi sensación era que Alianza lo iba a terminar ganando de alguna manera u otra, después en algún momento parecía más complicado”, enfatizó Diego Rebagliati.