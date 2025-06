Roberto Mosquera quedó deslumbrado con pieza clave de Sporting Cristal: "Es un crack, pero debes tener con una soga"

Roberto Mosquera sorprendió a todos en el programa 'Enfocados' de Jefferson Farfán al quedar maravillado por joven volante de Sporting Cristal. El recordado entrenador recordó su paso por el club del Rímac y la influencia que tuvo en este futbolista de 26 años que suele mostrar su calidad y unos golazos en Liga 1 e incluso en Copa Libertades 2025. Sin embargo, la falta de regularidad y la disciplina le jugaron una mala pasada al volante nacional.

Jefferson Farfán también admitió la calidad y los buenos pases que mete el joven centrocampista, pero aseguró que debe mantenerse enfocado en el fútbol y consolidarse en el once titular de Sporting Cristal. Es importante destacar el golazo que le metió a Palmeiras, próximo rival de la 'U' en octavos de final de Copa Libertadores y participante del Mundial de Clubes 2025.

¿Quién es el volante de Sporting Cristal que deslumbró a Roberto Mosquera?

A pesar de que Mosquera dirigió a muchos equipos, en Liga 1 y en el extranjero, hubo un volante que lo sorprendió. 'Mou' siempre vio con buenos ojos a Martín Távara, aunque su presente pudo ser mejor. El técnico peruano reveló que primero lo hizo jugar de '10' por su calidad, pero no rendía, luego de extremo izquierdo y tampoco al no tener perfil defensivo. Finalmente, encontró que su verdadera posición es de '6'

"Yo lo agarré a Távara y lo puse de 10, y no jugaba de espaldas. Lo puse de puntero izquierdo y no es rápido. Lo puse de volante ida y vuelta y no tiene ida y vuelta. Entonces, yo dije que este jugador es seis y la rompió ahí tres años", confesó en el podcast de 'Enfocados'.

Roberto Mosquera se quiebra al recordar a Juan Pablo Vergara

Mosquera se disponía a contar cómo vivió la previa de la gran final entre Deportivo Binacional y Alianza Lima. En su relato, señaló por qué Donald Millán, una de las figuras del equipo, no podía jugar. Posteriormente, explicó la razón del deceso de Vergara.

"Millán no pudo jugar porque ahí murió Juan Pablo (Vergara). Perdón, disculpen. Se volteó el carro, había llovido en Juliaca. Voy a verlo, estaba sentado en el hospital y me dijo que estaba bien, que solo tenía un dolor", comentó.

Roberto Mosquera no teme al reto de dirigir la selección peruana

Roberto Mosquera, técnico que fue campeón nacional con clubes como Sporting Cristal y Alianza Lima, brindó una contundente respuesta sobre si tiene los méritos para asumir la dirección de la selección peruana.

“Tengo la experiencia, tengo el talento, tengo el carácter y tengo los logros para ser entrenador de la selección peruana de fútbol. ¡Mosquera al Congreso!”, mencionó en el podcast 'Enfocados'.