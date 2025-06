¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO y dónde ver el partido por la Liga 1 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1 2025? El partido por la jornada 10 del Torneo Apertura se disputará este miércoles 18 de junio en el Estadio Mansiche de Trujillo desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la antesala, las principales incidencias y el video de los goles.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Alianza Lima llega a este partido tras empatar 0-0 con Sport Huancayo en Matute. Los íntimos se ubican cuartos con 17 puntos. Comerciantes Unidos, por su parte, llega tras caer goleado por 3-0 ante Alianza Atlético de Sullana. Las Águilas Cutervinas no la pasan bien en el Apertura y se ubican en la penúltima casilla.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El encuentro entre Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha pendiente del Torneo Apertura comenzará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Comerciantes Unidos vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Conoce las alineaciones que ambos técnicos estarían preparando para este partido.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Marco Huamán, Guillermo Enrique, Gonzalo Aguirre, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Marco Huamán, Guillermo Enrique, Gonzalo Aguirre, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Comerciantes Unidos: Álvaro Villete, Williams Guzmán, José Marina, Francisco Duclós, Gabriel Álfaro, Luis García, Keyvin Paico, Gilmar Paredes, Alexander Lecaros, Ray Sandoval y Sebastián Gonzales Zela.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: historial reciente

De los últimos 5 partidos, Alianza Lima registra 3 triunfos, mientras que Comerciantes Unidos ha ganado en 2 ocasiones.

Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima | 3 de agosto del 2024

| 3 de agosto del 2024 Alianza Lima 5-1 Comerciantes Unidos | 25 de febrero del 2024

5-1 Comerciantes Unidos | 25 de febrero del 2024 Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Lima | 4 de octubre del 2018

1-0 Alianza Lima | 4 de octubre del 2018 Alianza Lima 5-1 Comerciantes Unidos | 22 de julio del 2018

5-1 Comerciantes Unidos | 22 de julio del 2018 Comerciantes Unidos 3-0 Alianza Lima | 13 de marzo del 2018.

¿Cómo ver la Liga 1 por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.