Ray Sandoval fue titular en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media

Alianza Lima ganó en Trujillo. El conjunto blanquiazul se impuso por la mínima ante Comerciantes Unidos en un partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El único tanto del encuentro fue obra de Hernán Barcos, quien apareció a los 80 minutos para darle los tres puntos y colocar a los íntimos en lo más alto de la tabla de posiciones. Más allá del sufrido resultado, el compromiso tuvo algunas polémicas. Una de ellas fue la mano que le cobraron al equipo cutervino, la cual impidió el empate.

En los últimos minutos, cuando Alianza estaba llevándose la victoria, Comerciantes Unidos marcó el que habría sido el gol de la paridad. Sin embargo, el árbitro Michael Espinoza revisó en el VAR e invalidó el tanto. Acabado el duelo, Ray Sandoval, figura del equipo cutervino, alzó su voz de protesta.

Ray Sandoval critica el arbitraje tras derrota ante Alianza Lima

En conversación con la prensa local, Ray Sandoval se quejó de las decisiones arbitrales del Alianza vs Comerciantes Unidos. El extremo peruano consideró que les robaron porque incluso hubo otra mano que el juez no cobró.

"La verdad que es sorprendente en la manera cómo nos robaron el partido. La verdad que sí. Hubo otra mano que no cobraron y se hacen los desentendidos, que no la vieron y que podían revisar si acababa en gol de parte de ellos, pero bueno. A seguir trabajando lo que hoy hicimos bien", declaró a los medios.

DT de Comerciantes Unidos cuestiona al árbitro luego de perder contra Alianza

Daniel Ferreyra, director técnico de Comerciantes Unidos, expresó su opinión sobre el tema en una conferencia de prensa posterior al partido. Con evidente molestia, el estratega se refirió a la decisión del VAR de anular el gol de Matías Sen a los 88 minutos, luego de que se sancionara una mano de Bruno Portugal. Ante esta situación, solicitó que se revisen detenidamente las reglas del torneo.

"No hay mucho para analizar en principio hasta que se vuelva a analizar el partido. Con respecto al gol anulado, busquen la parte del reglamento que habla de las manos no inmediatas de rebote en el cuerpo que no son cobrables", manifestó.