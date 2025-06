La inminente eliminación de la selección peruana del Mundial 2026 generó una serie de discusiones sobre los responsables de este nuevo fracaso. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de entrenadores que tuvo el elenco nacional durante este proceso: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

En medio de este panorama, Reimond Manco, quien fue dirigido por Reynoso en el fútbol peruano, señaló que hay un tipo de jugadores que no le gusta al experimentado estratega nacional.

Reimond Manco revela qué tipo de jugadores no le gusta a Juan Reynoso

"Fossati nunca me ha dirigido, pero Juan es un técnico que te limita demasiado. Si tú eres un jugador creativo, él te limita (...) Un día casi me saca de un entrenamiento porque la paré con la parte externa. Eso dímelo si tuviera 10 años, pero si tú en un entrenamiento haces algo que él no te manda hacer, no le gusta. Él es un técnico muy cerrado y cuadriculado. A mí por eso no me ponía en sus rotaciones", manifestó en la reciente edición del programa 'Juego Cruzado'.

En ese sentido, Manco puso como ejemplo lo acontecido con André Carrillo durante el ciclo de Juan Reynoso en la selección peruana. El ahora volante de Corinthians no tuvo el protagonismo y nivel esperado bajo las órdenes del 'Cabezón'.

"Por qué crees que Carrillo hoy por hoy juega más suelto. Futbolísticamente, estaban bien (los jugadores de la selección), pero cuando al jugador lo limitas... Quiere controlar todo, hasta cuando das el pase", añadió.

¿Qué dijo André Carrillo sobre el paso de Juan Reynoso por la selección peruana?

André Carrillo fue uno de los jugadores que mejor nivel mostró en los últimos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026. Hace algunos meses, la Culebra habló sobre su relación con Reynoso.

“Igual que con Juan Reynoso. Con nosotros estaba superbién, es un muy buen entrenador. Nos trató superbién. La gente habla que con él no nos fue bien, pero la relación que tenía con nosotros era increíble. Pero muchas veces no sabes qué sucede, que no fluye, no pega”, indicó el programa de YouTube ‘Cobertura Perú’.