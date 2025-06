La selección peruana atraviesa un difícil momento en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con el Mundial prácticamente fuera del alcance, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en el nombre que asumirá las riendas del equipo para el próximo proceso clasificatorio. Ramón Díaz es el que ha sonado con fuerza en los últimos días, pero no sería el único en carpeta. A propósito, Juan Jayo Legario, exjugador de la Bicolor y Alianza Lima, dio a conocer otra alternativa.

De acuerdo al popular 'Pulpo', Óscar Ibáñez podría convertirse en DT permanente de la selección peruana. El entrenador habría convencido a los altos mandos de la FPF y podría apostar por él de cara al Mundial 2030.

En la última edición del programa 'Estudio Fútbol', Jayo señaló que tiene información de primera mano sobre el próximo DT de la Blanquirroja. Según comentó, se maneja la posibilidad de que Ibáñez deje de ser interino y tome las riendas del equipo.

"Yo tengo información desde la Federación que solamente tiraron un nombre. Y que la posibilidad de que Óscar (Ibáñez) se pueda quedar lo están estudiando (...) La otra es que puede variar de acuerdo a cómo se termine los dos últimos partidos de Eliminatorias (...) Óscar consiguió nuevamente unir al grupo, entonces priorizan esas cosas: la unión, la llegada del técnico al jugador, todas esas cosas son importantes para desarrollar un trabajo", comentó.

Asimismo, abordó sobre la posible llegada de Ramón Díaz a Videna. "No es nada seguro. Digamos, un empresario agarró y tiró el nombre de Ramón Díaz, y en esta coyuntura sabe que Perú está buscando técnico y lo tiraron ahí nada más. No hay conversación ni nada. No tenían pensado en Ramón Díaz. Esa es la información que tengo", agregó.

