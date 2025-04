La gestión de Juan Reynoso como DT de la selección peruana fue un fracaso rotundo: disputó un total de 6 partidos oficiales en las Eliminatorias 2026, donde perdió en 4 ocasiones y empató en 2, sin conseguir triunfos. Frente a esa situación, André Carrillo rompió su silencio y se refirió al trabajo del ‘Cabezón’ en la Bicolor, donde, contrario a lo que muchos podrían pensar, tuvo una buena relación con los jugadores; sin embargo, las cosas no lograron fluir.

El jugador de Corinthians señaló a Reynoso como un buen estratega que siempre mostró respeto hacia los futbolistas, por ello no supo explicar por qué le fue tan mal en la selección. La ‘Culebra’ también se tomó tiempo para hablar sobre Jorge Fossati, extécnico de la Bicolor, quien regresó a Universitario tras más de un año.

André Carrillo dio su opinión sobre Juan Reynoso en la selección peruana

André Carrillo no dudó en calificar de forma categórica su relación con Juan Reynoso durante su tiempo en la selección peruana. Para el volante, el extécnico de Cruz Azul es un gran entrenador y siempre tuvo una buena relación con los jugadores, contrario a lo que muchas personas podrían creer. Por ello no entiende los motivos por los que la gestión del ‘Cabezón’ no prosperó.

“Igual que con Juan Reynoso. Con nosotros estaba super bien, es un muy buen entrenador. Nos trató super bien. La gente habla que con él no nos fue bien, pero la relación que tenía con nosotros era increíble. Pero muchas veces no sabes qué sucede, que no fluye, no pega”, aseveró Carrillo, quien es parte fundamental para el nuevo DT de la selección peruana, Óscar Ibáñez, para el programa de YouTube ‘Cobertura Perú’.

¿Qué dijo André Carrillo sobre Jorge Fossati?

André Carrillo también le dedicó unas palabras a Jorge Fossati, quien también dejó el puesto de técnico de la selección peruana debido a los resultados negativos. Según indica la ‘Culebra’, los jugadores se sentían incómodos, pero no con el ‘Nonno’, sino a causa de una vibra extraña, lo cual no los tenía contentos. “Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba”, precisó.

Por otro lado, dio su percepción sobre la formación que utilizaba Fossati, la cual, según su visión, dejaba al equipo desequilibrado en ataque. “Atacábamos con poca fuerza, con un jugador menos”, añadió el exjugador de Al Hilal.