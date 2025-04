Una de las grandes incógnitas que giró en torno a la alineación que iba a colocar Fabián Bustos ante River Plate era si Alex Valera iba a ser titular o no. Finalmente, el atacante crema empezó en la banca de suplentes e ingresó en el segundo tiempo por Diego Churín, cuando Universitario ya tenía el marcador en contra.

Decisión que fue muy cuestionada por parte de los hinchas de la 'U', quienes no comprendían la decisión del entrenador de guardar a su mejor delantero frente al Millonario. Al término del encuentro, Fabián Bustos declaró en conferencia de prensa y se refirió a la suplencia de Alex Valera.

"Lo de Alex Valera fue por la seguidilla y todo lo que tenemos que jugar. Nosotros tenemos que ganar todos los partidos. La 'U' intenta ganar todos los partidos y él jugó 98 minutos hace tres días. Yo sé cuánto lo necesito. Cada uno tiene derecho a decir su opinión", empezó declarando el entrenador de Universitario de Deportes.

Luego, el estratega argentino aseguró que se encuentran planificando cada encuentro, pues ahora tienen un descanso menos que Alianza Lima de cara al clásico: "Nosotros ya tenemos un día menos que el rival para el próximo partido. Acá hay una planificación y la 'U' intenta eso para ganar todos los partidos".

En cuanto al partido, Fabián Bustos expresó su molestia por el arbitraje: "La frustración se produce cuando ves que hay cosas que empiezan a equilibrarse para un lado y para otro no hay la misma justicia". Finalmente, aseguró que sus dirigidos no pudieron rendir al cien por ciento: "Vuelvo a decir: no estuvimos al 110%, porque si hubiéramos entrado como en el segundo tiempo… hasta en la jugada del gol hay un empujón en la zona, pero son cosas que no quiero sonar a excusa".

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario de Deportes?

El siguiente encuentro de Universitario de Deportes será el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Este encuentro se llevará a cabo este sábado 5 de abril a partir de las 7.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de L1 Max.