Edison Flores enciende la previa del clásico Alianza vs. Universitario: “El sábado veremos quién es el mejor”

Edison Flores calienta las previas del clásico Alianza vs. Universitario. Foto: Composición LR.

Universitario de Deportes inició su participación en la Copa Libertadores con un desafiante encuentro contra River Plate, donde el equipo argentino logró imponerse por 1-0 en el Estadio Monumental en esta primera fecha del torneo internacional. A raíz de esta derrota, el conjunto dirigido por Fabián Bustos ahora se alista para su siguiente compromiso, que será ante el club blanquiazul el sábado 5 de abril.

A la salida del recinto, Edison Flores declaró ante la prensa sobre lo que fue este compromiso. A su vez, fue consultado sobre el próximo clásico frente a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Apertura, que está a pocos días de llevarse a cabo. Ante ello, el mediocampista del conjunto estudiantil señaló que se encuentran a un buen nivel y que el equipo llega en igualdad de condiciones que su rival, destacando que el rendimiento en el campo será clave para definir al mejor.

“Pensamos en el siguiente partido. Venimos en igualdad de resultados el último y solamente se tiene que ver el sábado quién es el mejor”, sostuvo el jugador de la U.

Universitario de Deportes asume derrota ante River Plate

Por otro lado, el futbolista de 30 años reconoció que el equipo lo dejó todo en la cancha, aunque no les alcanzó para sumar puntos en casa. “Fuimos con lo mejor, no dosificamos ni guardamos nada. Es parte del fútbol y hay errores que debemos corregir. En el segundo tiempo mejoramos, pero igual no nos llevamos nada”, señaló.

Pese a la derrota ante el equipo ‘Millonario’, el ‘Orejas’ Flores aseguró que el equipo seguirá preparándose para los próximos encuentros del grupo B, con el objetivo de mantenerse con vida en el torneo continental. “No nos gusta el resultado, nos vamos con cero puntos y en nuestra casa, pero ahora pensamos en recuperarnos y hacer un gran partido para seguir en el campeonato”, agregó.

¿Cuándo es el clásico entre Universitario vs Alianza Lima por la Liga 1?

El clásico inaugural de la temporada 2025 está previsto para este sábado 5 de abril, con inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. El Alianza Lima vs Universitario por la séptima fecha de la Liga 1 2025 será televisado por la señal de L1 MAX en todo el territorio peruano. Por streaming, será transmitido por L1 Play.