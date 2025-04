Universitario debutará en la Copa Libertadores ante River Plate este miércoles 2 de abril. El cuadro merengue, que integra el grupo B también con Barcelona SC e Independiente del Valle, recibirá al conjunto de Marcelo Gallardo en el Monumental 'U' Marathon con el objetivo de sacar tres valiosos puntos y arrancar con buen pie en el torneo internacional.

Sin embargo, los cremas no solo tendrán este compromiso, sino que se verán las caras con Alianza Lima el próximo sábado 5 de abril en Matute, luego visitarán a Independiente del Valle, recibirán a Melgar, enfrentarán a Deportivo Binacional en Juliaca y cerrarán este mes con Barcelona SC en Ecuador. Debido a la seguidilla de partidos, el entrenador Fabián Bustos realizará algunas variaciones en su esquema titular y una de las grandes ausencias será Alex Valera.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, el delantero de 28 años no arrancará ante River Plate, pero no porque se encuentre lesionado o esté sentido, sino que el DT de la 'U' no quiere arriesgarlo hasta el límite, pues podría sufrir una lesión que lo alejaría de estos duelos, tal como sucedió con Di Benedetto, Ureña y Pérez Guedes.

"Alex Valera no va a arrancar ante River Plate y no por qué lesionado o esté sentido. No tiene ninguna lesión y el que va a hacer dupla con Edison Flores es Diego Churín", empezó declarando el comunicador, quien detalló cuántos minutos podría jugar el goleador del cuadro crema ante River Plate.

"¿Cuál es el plan con esto? Que Alex Valera, que jugó 95 minutos aproximadamente ante Huancayo, no se funda, no se le lleve al límite en lo físico en un partido de mucha intensidad porque también se piensa en el clásico. Lo que se hace es, va a arrancar Churín con Flores, que viene mejor y en algún momento del partido, faltando 30 o 35 minutos, entrará Valera para hacer dupla con Churín y pueda Flores bajar para darle otro peso ofensivo al equipo", añadió.

¿A qué hora juegan Universitario vs River Plate?

El partido entre Universitario y River Plate está programado para el miércoles 2 de abril de 2025 a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por el canal ESPN 7 para Perú.