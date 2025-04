Raúl Ruidíaz reveló que sí quiso regresar a Universitario, pero no se pudo concretar su fichaje. Foto: composición de LR/John Reyes/Instagram

Universitario de Deportes tuvo un estreno amargo en la Copa Libertadores 2025 al caer 1-0 como local frente a River Plate. El equipo de Fabián Bustos no encontró en Diego Churín, Álex Valera ni José Rivera la clave para llegar al empate y le generó poco peligro a su rival. En las redes sociales, los hinchas notaron este problema y no dudaron en postular a un jugador como la solución: Raúl Ruidíaz.

El exdelantero del Seattle Sounders todavía no ha cerrado con ningún equipo, pues su pase a Ayacucho FC corre riesgo de caerse por problemas de último minuto en la negociación. Ante esta situación, los simpatizantes de la 'U' no dudaron en pedir, y hasta exigir, a la directiva crema su contratación inmediata.

Hinchas de Universitario exigen el fichaje de Raúl Ruidíaz

Poco después de terminado el juego ante el Millonario, la red social X se vio inundada de comentarios a favor de la llegada de la 'Pulga': "Hoy mismo llamo a Ruidíaz para que hable bien y claro. Lo de Churín no va a mejorar, no está para este estilo de juego", "Mañana mismo tiene que firmar Raúl Ruidíaz, ya luego veremos a quién sentamos", "Papelón, gracias Bustos y gracias Ferrari. Se los dije, por no traer a Ruidíaz, comerse su orgullo y encima guardar gente", "Me imagino que Barreto llamó a Ruidíaz ni bien terminó el partido, ¿no?".

"Ahora sí lo pedimos con pura convicción, con pruebas y con sustento: traigan a Ruidíaz", "Ahí está Diego Churín, el '9' que nunca debió llegar. No menosprecien a Ruidíaz, por favor, goleador en todos lados", "Qué terco Ferrari para no contratar a Ruidíaz", "No digo que Ruidíaz sea Agüero, pero es 20 veces más que Churín", escribieron otros internautas.

¿Por qué Raúl Ruidíaz no fichó por Universitario este 2025?

Según reveló recientemente Jean Ferrari, administrador de Universitario, su gestión sí intentó fichar al atacante, pero no pudo concretarlo en su momento. Acerca de por qué no insistió, dejó entrever que fue porque no estaba en los planes del comando técnico.

"Hay momentos y circunstancias en que nosotros fuimos por él y no se pudo concretar su llegada. Luego, en otro momento, ya la situación no estaba para poder tentar nuevamente un acercamiento. No pasa por un tema de merecimientos, es un tema de necesidad y qué es lo que necesita hoy el plantel, el entrenador, el comando técnico, la institución", declaró el dirigente en entrevista con Jefferson Farfán.