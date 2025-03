El pasado viernes 14 de marzo, Paolo Guerrero, durante una conferencia de prensa desde Videna, negó que tenga una mala relación con Alex Valera y, por el contrario, aseguró que se llevan bien. El delantero de la selección peruana instó al atacante de Universitario a manifestarse sobre las declaraciones de Gonzalo Núñez. El comunicador había afirmado que 'Valegol' no quiso estar en la convocatoria de Perú para esta fecha doble de las Eliminatorias 2026 debido a una supuesta mala relación con el exjugador de Cronthians. Uno de los que se refirió a este tema fue el ‘Puma’ Carranza.

En una de las últimas ediciones del programa de YouTube 'La interna', el 8 veces campeón con la 'U' aseguró que, así como lo ha hecho Paolo Guerrero en rueda de prensa, Álex Valera también debería manifestarse sobre el tema.

‘Puma’ Carranza se refirió a Álex Valera tras palabras de Paolo Guerrero

"Paolo Guerrero está saliendo a hablar y Valera también tendría que salir a hablar. Si yo tengo problema con él, lo llamo, lo digo y listo", comenzó diciendo. Luego, contó una experiencia que tuvo en el pasado cuando se llevaba mal con un compañero de equipo y precisó que lo mejor que se puede hacer en estos casos es conversar sobre lo que ocurre.

"Yo tenía problemas con un compañero. Dije eso en los medios, le decía al entrenador también lo que pasaba y listo. Hay que poner las cosas bien claras. Eso es lo mejor, ya Guerrero salió a hablar, quieras o no", acotó.

¿Qué había dicho Paolo Guerrero sobre Álex Valera?

En una conferencia de prensa desde la Villa Deportiva Nacional, el delantero de 41 años fue consultado sobre estos rumores de su mala relación con Valera y negó que eso sea así.

"Justo hablé con un compañero de la selección que también es de Universitario y le pregunté, porque revisando Instagram vi el comentario de una persona que tiene algo personal conmigo, pero igual no le doy ‘bola’. Le hice la pregunta porque igual me preocupó, pero me dijo que no, que era otro el motivo por el que Álex (Valera) no está aquí", declaró.

"Estuve a punto de escribirle porque tengo una buena relación con él, jugamos juntos en el último partido de la selección y me preocupó mucho de lo que se estaba diciendo. Si Alex escucha esto me gustaría que lo pudiera aclarar porque esta persona tiene algo personal conmigo, todo el mundo lo sabe. Todas esas críticas las dejo de lado porque no me suman, las tomo como de quien viene", indicó el 'Depredador'.