Hace unos días, Alianza Lima accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Los íntimos lograron una clasificación histórica al convertirse en el primer club del fútbol peruano en superar las 3 fases previas. Los de Néstor Gorosito dejaron en el camino a Nacional de Paraguay, Boca Juniors de Argentina y Deportes Iquique de Chile. Sin duda, la eliminación al Xeneize en La Bombonera es y será la más recordada en el conjunto íntimo. Uno de los que se pronunció sobre esta campaña de los blanquiazules fue Rainer Torres, exjugador de Universario.

En una de las recientes ediciones del podcast de Embajadur Crema, el dos veces campeón con Universitario destacó la eliminación de Alianza Lima a Boca Juniors; sin embargo, cuestionó el excesivo festejo de los hinchas y aseguró que han celebrado como si hubieran levantado el trofeo.

¿Qué dijo Rainer Torres sobre la clasificación de Alianza Lima en la Copa Libertadores?

"Tengo muchos amigos de Alianza Lima, les tengo mucho cariño a todo. Es para celebrar, seguramente, porque le ganas a Boca Juniors, lo eliminas, pero han celebrado como si hubieran campeonado la Copa Libertadores. Con todo respeto, pero mis amigos me mandan mensajes", dijo el popular ‘Motor’.

Luego, Rainer Torres recordó el bicampeonato de Universitario en la Liga 1, incluido el campeonato nacional en el Estadio Alejandro Villanueva en el 2023, y la Copa Libertadores sub 20 que ganó el cuadro crema en el año 2011.

"La ‘U’ ha campeonado, es bicampeón, ha campeonado en Matute. Sí presumo la Copa Libertadores sub 20. Una Libertadores Sub 20 no es igual que la de mayores, pero sigue siendo una Copa Libertadores", sentenció.