Un nuevo problema en la Liga 1 2025. Tras un fallo reciente del TAS, Deportivo Binacional no seguiría en el máxima categoría del fútbol peruano. El club de Juliaca descendió en la temporada 2022, pero entró en una demanda con la Federación Peruana de Fútbol para ser restituidos en la primera división. El Poderoso del Sur alegó que la FPF no sancionó con la resta de puntos a Sport Boys por incumplimiento de obligaciones en ese año, castigo que se ejecutaba, el Poderoso del Sur no hubiera perdido la categoría.

No obstante, las sanciones fueron anunciadas al año siguiente, en el 2023, pero no se aplicaron de forma retroactiva en la tabla acumulada de la temporada. Por ello, el conjunto rosado conservó su posición, impidiendo que el Deportivo Binacional lo superara en la clasificación anual. En diciembre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno falló, de forma preventiva, a favor del Poderoso del Sur y ordenó a la FPF que el club de Juliaca juegue la Liga 1 en el 2025. Sin embargo, este sábado 15 de marzo, se conoció una nueva resolución del TAS que le daría la razón al máximo ente del balompié nacional.

Deportivo Binacional nos seguiría en la Liga 1 tras resolución del TAS

El abogado argentino Marcelo Bee Sellares dio a conocer a través de sus redes sociales el fallo del TAS en esta demanda entre Deportivo Binacional y la Federación Peruana de Fútbol.

"El TAS rechaza la apelacion de Binacional vs FPF por no haber apelado contra Sport Boys (falta de legitimacion pasiva) confirmando la resolución del Tribunal de Licencias, la cual anuló el descuento de 2 puntos en la tabla acumulada 2023 al club Sport Boys", escribió en su cuenta oficial de X.

Además, el letrado compartió algunas capturas sobre el laudo final de este caso y expuso los fundamentos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para fallar a favor de la FPF.

La Liga 1 2025 se quedaría con 18 equipos

Si se confirma la desafiliación de Deportivo Binacional de la Liga 1, el torneo estaría conformado solo por 18 clubes. Cabe precisar que Ayacucho FC también subió a primera división mediante un proceso similar al del Poderoso del Sur, por lo que su futuro en la máxima categoría podría cambiar en cualquier momento.