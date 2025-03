Paolo Guerrero habló el último viernes en conferencia de prensa y le pidió a Alex Valera que se pronuncie sobre las palabras de Gonzalo Núñez, quien afirmó que el delantero de Universitario no acudió al llamado de la selección peruana porque no se llevaría bien con el ‘Depredador’. El jugador de Alianza Lima aseguró que le extrañó lo dicho por el comunicador, pues tiene una buena relación con Valera, lo que lo motivó a consultarle a uno de sus compañeros sobre los verdaderos motivos por los que el jugador de 28 años no asistió al llamado de Óscar Ibáñez.

De igual manera, Guerrero restó importancia a las palabras del popular ‘Castor’, pues siente que tiene algo personal con él, por lo que sus críticas guardan un cierto resentimiento. En ese sentido, el goleador histórico de la selección peruana le hizo pedido expreso a su compañero en la Bicolor para que pueda salir a aclarar lo sucedido y dar detalles de la relación que tienen.

Paolo Guerrero se pronuncia sobre su relación con Alex Valera

En una conferencia de prensa realizada el último viernes tras los trabajos de la selección peruana con miras a la próxima jornada de las Eliminatorias 2026, Paolo Guerrero se tomó unos minutos para referirse a lo dicho por Gonzalo Núñez. El ‘Depredador’ aseguró que tiene una buena relación con Alex Valera y que el verdadero motivo por el que el jugador de Universitario pidió que no se le convocara no fue porque tengan una enemistad.

“Justo hablé con un compañero de la selección que también es de Universitario y le pregunté, porque revisando Instagram vi el comentario de una persona que tiene algo personal conmigo, pero igual no le doy ‘bola’. Le hice la pregunta porque igual me preocupó, pero me dijo que no, que era otro el motivo por el que Alex (Valera) no está aquí”, aseguró el delantero de 41 años.

“Estuve a punto de escribirle porque tengo una buena relación con él, jugamos juntos en el último partido de la selección y me preocupó mucho de lo que se estaba diciendo. Si Alex escucha esto me gustaría que lo pudiera aclarar porque esta persona tiene algo personal conmigo, todo el mundo lo sabe. Todas esas críticas las dejo de lado porque no me suman, las tomo como de quien viene”, añadió Guerrero.

¿Cómo surgió el rumor de la supuesta enemistad entre Paolo Guerrero y Alex Valera?

Quien sacó a la luz la supuesta mala relación entre Alex Valera y Paolo Guerrero fue el periodista Gonzalo Núñez. El popular ‘Castor’, en una de las recientes ediciones de su programa ‘Erick y Gonzalo’, apuntó a esta enemistad como la razón por la que el delantero de la ‘U’ pidió no ser convocado a la selección.

“La primicia es que Valera estaría incómodo en la selección, y yo agrego lo siguiente, por Paolo Guerrero”, aseguró el comunicador mientras conversaba con Silvio Valencia, quien en su momento precisó que Valera estaría incómodo con alguien en la Bicolor, aunque no reveló nombres.