Hace un tiempo, Ángel Comizzo mostró su deseo de dirigir a la selección peruana. El exentrenador de Universitario aseguró que llegar al banquillo de la Bicolor es un sueño que tiene y que espera que en algún momento se de. En esas declaraciones, el actual técnico de Atlético Grau señaló que la única condición que pondría para asumir el cargo, si se lo ofrecen, es decirle "a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir". Esto debido a que se necesita un proceso largo para comenzar a salir de la situación actual y conseguir los objetivos. Desde Bolivia, Roberto Mosquera fue consultado por estas palabras y también sobre un caso similar que ocurre en el país altiplánico.

El estratega de 68 años indicó que es poco serio y poco responsable decir ello, ya que un técnico no es el que determina los tiempos para estar al mando de un club o selección. Por el contrario, son los resultados que se obtienen los que van definiendo el futuro de un entrenador.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre las declaraciones de Ángel Comizzo?

"Eso es muy poco serio y muy poco responsable hablar de esa manera. El entrenador no es el que pone el tiempo que va a estar, son los avances y resultados. Una cosa es un equipo y otra cosa es una selección. Yo jamás me sentaría con el presidente de la Federación de Bolivia y decirle que quiero 10 años", comenzó diciendo en el programa deportivo Deporte Total de Bolivia.

Mosquera precisó que lo ideal es ir poniendo objetivos a corto plazo, pero que pedir un tiempo largo de estabilidad es algo que no ha visto en toda su carrera.

"Lo mínimo es quizás ir hasta la Copa América a ver qué pasa, si se ve algo serio, seguimos. Lo otro es un contrato por todo el tiempo de la clasificatoria, a ver si se clasifica o no. Pero 10 años nunca he visto y menos que un entrenador diga. Se tienen que poner de acuerdo la Federación con el entrenador y ver en qué tiempo uno puede cambiar las cosas", agregó.

¿Qué había declarado Ángel Comizzo?

En noviembre de 2024, durante una entrevista en el programa streaming ‘Entre ceja y ceja’, Ángel Comizzo expresó su disposición a considerar una oferta para convertirse en el entrenador de la selección de Perú. El exportero argentino mencionó que le gustaría liderar a la Bicolor, aunque destacó que aceptaría el cargo bajo una condición específica.

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de poder salir de este pozo. Hoy, Bolivia está por encima nuestro. Hay un ejemplo muy claro, ellos posicionaron dos equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nosotros no podemos pasar la primera fase. Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no le aprovechó tampoco. Estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú. Hablo así porque yo me siento parte de esto y me siento muy arraigado. Me duelen muchas cosas que pasan", manifestó.