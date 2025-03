Perú está próximo a volver a tener acción en las Eliminatorias 2026. La selección peruana se medirá contra Bolivia y Venezuela en esta fecha doble de marzo rumbo a la próxima Copa del Mundo. El presente de la Bicolor es complicado: el combinado nacional se ubica en el último lugar y desde que inició el proceso 3 entrenadores han pasado por la dirección técnica. El último de ellos es Óscar Ibáñez, quien ha sido nombrado ténico interino a falta de 6 jornadas para el final de las clasificarias sudamericanas. Uno de los estrategas peruanos que se refirió a la actualidad de la Blanquirroja es Roberto Mosquera.

El exentrenador de Alianza Lima y Sporting Cristal brindó una entrevista a Deporte Total de Bolivia y se mostró crítico por los cambios frecuentes de técnico que ha tenido la selección peruana durante Eliminatorias 2026. Como se sabe, primero estuvo Juan Reynoso, luego Jorge Fossati y ahora el estratega nombrado fue Óscar Ibáñez.

Roberto Mosquera sobre la actualidad de la selección peruana: "Se cortan proyectos"

Mosquera aseguró que no es saludable que dentro de la Blanquirroja se esté cambiando de técnicos a cada momento, ya que no se están respetando los procesos.

"El tema de Perú es que estamos en el tercer entrenador y eso no es saludable desde el punto de vista de que no ha habido un proyecto en el cual no solo dependemos del resutado. A veces el equipo juega bien y no logra el resultado y se cambia de entrenador. No es una crítica para la Federación Peruana de Fútbol, sino es un pensar muy mío. Cuando pasan 3 entrenadores en una selección algo está sucediendo. Se cortan proyectos. O es por la manera de jugar o son por los resultados", declaró.

El técnico nacional, que no dirige desde mediados del 2024 tras su paso por César Vallejo, fue enfático en señalar que los procesos dentro de un club o selección se deben respetar.

"Si juegas mal y obtienes resutados, la cosa camina, pero si juegas bien y no obtienes resultados, la cosa no camina. Esa es la suerte del fútbol que ha sido creada por la competencia. La hinchada puede estar satisfecha o no. Desde mi punto de vista los procesos se tienen que mantener y mantener la ilusión hasta el final. Este no ha sido el caso de Perú que ha cambiado 3 técnicos, yo respeto la forma de trabajar de la FPF, pero puedo o no estar de acuerdo", apuntó.

¿Cómo le ha ido a la selección peruana en las Eliminatorias?

El combinado nacional registra 7 derrotas, 4 empates y solo una victoria (ante Uruguay en el Estadio Nacional). La selección peruana solo ha sumado 7 puntos.