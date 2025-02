Rodrigo Ureña regresará a Lima para ponerse a las órdenes de Fabián Bustos y llegar de la mejor manera al debut de Universitario de Deportes en la Liga 1 Te Apuesto. Luego de frustrarse su fichaje por Belgrano de Argentina, se empezó a hablar sobre una supuesta mejora en su vínculo laboral para seguir en la institución merengue.

Ante las distintas versiones, el periodista Gustavo Peralta brindó algunos detalles sobre la situación del experimentado volante chileno y si existe alguna modificación en su contrato con el vigente bicampeón del fútbol peruano.

Rodrigo Ureña no tendrá una mejora de contrato en Universitario

En la reciente edición del programa L1 Radio, el comunicador remarcó que Universitario de Deportes y Rodrigo Ureña van a respetar el contrato que firmaron. Además, sostuvo que, tras el retorno del mediocampista de 31 años, no se contempla realizar más refuerzos.

"Rodrigo Ureña regresa mañana. Hay que aclarar, ante los diversos rumores, que Ureña regresa con el mismo contrato que tenía con Universitario, con la adenda que se dio a inicios de año. Es el mismo contrato, no hay mejora. Él está respetando lo que tenía y la 'U' también. Con esto, se da por cerrado el plantel de Universitario y no llega ningún jugador más", explicó.

¿Por qué Rodrigo Ureña no ficho por Belgrano?

Rodrigo Ureña ya se encontraba en Argentina y solo necesita una firma para convertirse en nuevo jugador de Belgrano de Córdoba; sin embargo, las negociaciones se cayeron a último momento y el aguerrido futbolista volverá a Universitario para disputar la Liga 1 Te Apuesto y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En medio de este panorama, el entorno del jugador mapocho decidió salir al frente e informar sobre los motivos que no le permitieron a Ureña reforzar al Pirata. "A diferencia de lo que esgrimen desde Belgrano, el entorno de Rodrigo Ureña le afirmó a este medio que no firmó porque 'no cumplieron con lo acordado en el precontrato' ni pudieron depositar el pago porque el 'banco no se los permitió porque había varias irregularidades' en el contrato", indicó el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X (antes Twitter).

¿En qué clubes jugó Rodrigo Ureña?

Ureña desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol chileno. Estos son los equipos que representó en Sudamérica.

Unión Española (Chile)

Cobresal (Chile)

Universidad de Chile

Deportes Temuco (Chile)

CD Palestino (Chile)

Deportes Antofagasta (Chile)

América de Cali (Colombia)

Deportes Tolima (Colombia)

Universitario de Deportes (Perú)

¿Cuándo debuta Universitario en la Liga 1?

Universitario de Deportes empezará su camino rumbo al tricampeonato el próximo domingo 9 de febrero. El elenco estudiantil visitará a Comerciantes Unidos, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana), por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025.