El último fin de semana, Alianza Lima perdió 3-2 ante Universitario por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley. El resultado significó una dura derrota para las íntimas que registraron su primera caída en esta nueva edición del certamen. El conjunto blanquiazul empezó ganando 2-0, pero las Pumas lograron darle vuelta y se llevaron la victoria. Luego del clásico, la voleibolista Maricarmen Guerrero denunció un hecho lamentable.

La jugadora de Alianza Lima compartió en sus redes sociales unos mensajes en la que es amenazada por una persona. La cuatro veces campeona en la Liga Nacional Superior de Vóley aseguró que era entendible la molestia que este aficionado podía sentir, pero que eso no le otorgaba la facultad para insultarla.

Jugadora de Alianza Lima denunció amenazas tras el clásico ante Universitario en vóley

Maricarmen Guerrero explicó que la celebración que hizo durante el clásico fue para su familia que estaba presente en la tribuna del último partido y que nunca le faltaría el respeto a un club, lo que supone que el enojo del aficionado pasaría por esos festejos de la voleibolista.

"El día de hoy recibí mensajes amenazantes de esta persona, es entendible la molestia pero eso no indica que puedas amenazar, insultar y/o referirte a una persona de esa manera, no creo que este señor (porque si es un señor de edad) no tenga mujeres en su familia, y peor que le guste que se refieran así. Pero al final cada quien transmite lo que es y bueno, creo que no tengo porque decirles a todos que mis puntos siempre son dedicados a mi familia la cual se encontraba en ese lado de la tribuna. Nunca le he faltado el respeto alguna institución y no lo haré jamas, el juego aun continúa, nada ha acabado. Muchísimo amor para todos", se lee en una storie en Instagram.

Si bien la jugadora tapó parte del mensaje que recibió, en la publicación se alcanza a leer algunos extractos. El usuario insulta a Maricamen Guerrero y señala que juega en un "equipito".

Publicación de Maricarmen Guerrero en Instagram. Foto: maricarmenguerbal/Instagram

Maricarmen Guerrero llegó a Alianza Lima en el 2022

En abril del 2022, el equipo de vóley de Alianza Lima anunció la incorporación de Maricarmen Guerrero, quien había pasado por equipos como Rebaza Acosta y la Universidad San Martín. Luego, la voleibolista ha ido renovando su vínculo con el conjunto íntimo.