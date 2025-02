El nombre de Rodrigo Ureña generó una gran repercusión entre los hinchas de Belgrano. Luego de que el volante chileno decidiera dejar Universitario de Deportes y viajara a Argentina para firmar por el conjunto cordobés, muchos aficionados se vieron sorprendidos al conocer que el fichaje se cayó al último minuto.

Ante lo acontecido, y en medio del mal arranque que registra el cuadro de Bryan Reyna en la Liga Profesional, los aficionados de la institución arremetieron contra sus directivos por no contratar al exfutbolista de la 'U'.

¿Qué pasó con Rodrigo Ureña y Belgrano?

Rodrigo Ureña tenía todo listo para ser nuevo jugador de Belgrano de Argentina; sin embargo, de acuerdo a la versión del entorno del mediocampista, la operación no se concretó debido a que "no cumplieron con lo acordado en el precontrato ni pudieron depositar el pago porque el banco no se los permitió porque había varias irregularidades en el contrato".

Hinchas de Belgrano destruyen a su directiva por no fichar a Ureña

Ante lo acontecido, varios hinchas del equipo argentino utilizaron sus redes sociales para cuestionar el trabajo que vienen realizando sus directivos y el fracaso en la negociación con Ureña. Asimismo, algunos indicaron que el "club se encuentra a la deriva".

"Pensar que el chileno prefirió venir a jugar a Belgrano, dejando a Universitario, uno de los más grandes de Perú... Lo hiciste viajar, estaba acá y no pudiste hacer los papeles. ¡Qué vergüenza realmente! Todo improvisado. Así está Belgrano hoy", "Lo más triste de todo es que, sin oposición seria y clara, estos tipos van a poder seguir haciendo lo que hacen, hay que ir a Alberdi y hacernos escuchar", "Lástima la gestión de un inepto como Artime al frente de un gran club como Belgrano. Pidieron pagar en 10 cuotas la cláusula, luego 48 hrs, y finalmente le pidieron a Ureña pagar a medias", "Siempre que nos fuimos a la B, un tiempo antes pasaban estas cosas. Todo mal, ni una bien", "La impotencia es total, estamos en una anarquía y nadie hace nada, nadie puede hacer nada y recién estamos en el segundo mes del año, pocas veces sentí esta sensación. Club a la deriva totalmente", "¡Qué lamentable esta dirigencia!", fueron algunos de los comentarios.

PUEDES VER: Liga 1 aumenta número de descensos y advierte que partidos de Ayacucho FC y Binacional podrían ser anulados

¿Dónde va a jugar Rodrigo Ureña?

A la espera de su llegada a Lima, Rodrigo Ureña se volverá a incorporar a Universitario de Deportes para afrontar el inicio de la Liga 1 Te Apuesto. El popular 'Pitbull' tiene contrato con el elenco merengue hasta el 2026.