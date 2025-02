Fixture Torneo Apertura: programación y canales de la primeras fechas de la Liga 1 2025

Luego de varios meses de vacaciones, este fin de semana regresa la Liga 1 Te Apuesto 2025. Desde este viernes 7 hasta el lunes 10 de febrero se llevará a cabo la primera fecha del Torneo Apertura que tendrá partidazos, como por ejemplo el Alianza Lima vs Cusco FC en el Alejandro Villanueva, Comerciantes Unidos vs Universitario en el Germán Contreras y Alianza Universidad de Huánuco vs Sporting Cristal en el Heraclio Tapia.

Es preciso resaltar que, pese a que en un inicio se estipulaba que la Liga 1 iba a tener 17 equipos, Ayacucho FC y Deportivo Binacional consiguieron su ascenso tras fallos judiciales. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) apelaron esto y en los próximos meses podría haber una variación del torneo.

Programación fecha 1 Torneo Apertura 2025

Viernes 7 de febrero

Sport Huancayo vs Atlético Sullana

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Canal: L1 Max.

Sábado 8 de febrero

FBC Melgar vs UTC

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Monumental UNSA

Canal: L1 Max.

Atlético Grau vs Ayacucho FC

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Canal: L1 Max.

Alianza Lima vs Cusco FC

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: L1 Max.

Domingo 9 de febrero

Alianza Universidad vs Sporting Cristal

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Heraclio Tapia León

Canal: L1 Max.

Sport Boys vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Canal: GOLPERÚ.

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Germán Contreras

Canal: L1 Max.

Cienciano vs ADT

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Canal: L1 Max.

Lunes 10 de febrero

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal de Talavera

Canal: L1 Max.

Descansa Deportivo Binacional.

Programación fecha 2 Torneo Apertura 2025

Viernes 14 de febrero

UTC vs Deportivo Binacional

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Germán Contreras

Canal: L1 Max.

Cusco FC vs FBC Melgar

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Canal: L1 Max.

Sábado 15 de febrero

ADT vs Atlético Grau

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Canal: L1 Max.

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: IPD Mansiche

Canal: L1 Max.

Universitario vs Cienciano

Hora: 7.30 p. m.

Estadio: Monumental 'U' Marathon

Canal: GOLPERU.

Domingo 16 de febrero

Sporting Cristal vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Canal: L1 Max.

Juan Pablo II vs Sport Huancayo

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: IPD Mansiche

Canal: L1 Max.

Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Canal: L1 Max.

Lunes 17 de febrero

Ayacucho FC vs Alianza Universidad

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal de Huanta

Canal: L1 Max.

Descansa Los Chancas CyC.

Programación fecha 3 Torneo Apertura 2025

Viernes 21 de febrero

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: L1 Max.

Sábado 22 de febrero

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Germán Contreras

Canal: L1 Max.

Sport Boys vs Ayacucho FC

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Canal: GOLPERU.

Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Canal: L1 Max.

Cienciano vs Deportivo Garcilaso

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Canal: L1 Max.

Domingo 23 de febrero

Alianza Universidad vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: por confirmar

Canal: L1 Max.

Atlético Grau vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: IPD Mansiche

Canal: L1 Max

FBC Melgar vs Atlético Sullana

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Monumental UNSA

Canal: L1 Max.

Lunes 24 de febrero

Deportivo Binacional vs Cusco FC

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Guillermo Briceño

Canal: L1 Max.

Descansa UTC de Cajamarca.

Fixture Torneo Apertura 2025

Fecha 1

Atlético Grau vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs Cusco FC

Comerciantes Unidos vs Universitario

Alianza Universidad vs Sporting Cristal

Melgar vs UTC

Sport Huancayo vs Alianza Atlético

Sport Boys vs Juan Pablo II

Cienciano vs ADT

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Deportiv Binacional descansa.

Fecha 2

ADT vs Atlético Grau

Juan Pablo II vs Sport Huancayo

Sporting Cristal vs Sport Boys

UTC vs Binacional

Cusco FC vs Melgar

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Ayacucho FC vs Alianza Universidad

Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos

Universitario vs Cienciano

Los Chankas descansa.

Fecha 3

Atlético Grau vs Universitario

Sport Boys vs Ayacucho FC

Cienciano vs Deportivo Garcilaso

Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Binacional vs Cusco FC

Alianza Universidad vs ADT

Melgar vs Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

UTC descansa.

Fecha 4

Los Chankas vs Cienciano

Cusco FC vs UTC

Ayacucho FC vs Sport Huancayo

Juan Pablo II vs Melgar

Universitario vs Alianza Universidad

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

ALianza Atlético vs Binacional

Sporting Cristal vs Alianza Lima

ADT vs Sport Boys

Comerciantes Unidos descansa.

Fecha 5

Cienciano vs Comerciantes Unidos

Binacional vs Juan Pablo II

Atlético Grau vs Los Chankas

Sport Boys vs Universitario

UTC vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Sport Huancayo vs ADT

Alianza Universidad vs Deportivo Garcilaso

Melgar vs Sporting Cristal

Cusco FC descansa.

Fecha 6

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau

Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Juan Pablo II vs UTC

Alianza Atlético vs Cusco FC

Los Chankas vs Alianza Universidad

Universitario vs Sport Huancayo

Ayacucho FC vs Melgar

ADT vs Alianza Lima

Sporting Cristal vs Binacional

Cienciano descansa.

Fecha 7

Binacional vs Ayacucho FC

Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs Cienciano

Melgar vs ADT

Cusco FC vs Juan Pablo II

Alianza Lima vs Universitario

Alianza Universidad vs Comerciantes Unidos

UTC vs Sporting Cristal

Sport Boys vs Los Chankas

Alianza Atlético descansa.

Fecha 8

Cienciano vs Alianza Universidad

Juan Pablo II vs Alianza Atlético

Los Chankas vs Sport Huancayo

Sporting Cristal vs Cusco FC

Universitario vs Melgar

Comerciantes Unidos vs Sport Boys

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

ADT vs Binacional

Ayacucho FC vs UTC

Atlético Grau descansa.

Fecha 9

UTC vs ADT

Sport Boys vs Cienciano

Cusco FC vs Ayacucho FC

Melgar vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs Los Chankas

Binacional vs Universitario

Alianza Atlético vs Sporting Cristal

Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos

Alianza Universidad vs Atlético G rau

Juan Pablo II descansa.

Fecha 10

ADT vs Cusco FC

Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Cienciano vs Sport Huancayo

Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Atlético Grau vs Sport Boys

Ayacucho FC vs Alianza Atlético

Universitario vs UTC

Los Chankas vs Melgar

Deportivo Garcilaso vs Binacional

Alianza Universidad descansa.

Fecha 11

Alianza Atlético vs ADT

Sport Boys vs Alianza Universidad

Binacional vs Los Chankas

Sport Huancayo vs Atlético Grau

Cusco FC vs Universitario

UTC vs Deportivo Garcilaso

Juan Pablo II vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs Cienciano

Melgar vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal descansa.

Fecha 12

Ayacucho FC vs Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso vs Cusco FC

Universitario vs Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs Binacional

Atlético Grau vs Alianza Lima

Alianza Universidad vs Sport Huancayo

Cienciano vs Melgar

ADT vs Juan Pablo II

Los Chankas vs UTC

Sport Boys descansa.

Fecha 13

UTC vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs ADT

Cusco FC vs Los Chankas

Melgar vs Atlético Grau

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Binacional vs Cienciano

Juan Pablo II vs Universitario

Sport Huancayo vs Sport Boys

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Ayacucho FC descansa.

Fecha 14

ADT vs Ayacucho FC

Atlético Grau vs Binacional

Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II

Sport Boys vs Alianza Lima

Los Chankas vs Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs Cusco FC

Universitario vs Sporting Cristal

Cienciano vs UTC

Alianza Universidad vs Melgar

Sport Huancayo descansa.

Fecha 15

Juan Pablo II vs Los Chankas

Melgar vs Sport Boys

Cusco FC vs Cienciano

UTC vs Atlético Grau

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos

Binacional vs Alianza Universidad

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Ayacucho FC vs Universitario

ADT descansa.

Fecha 16

Deportivo Garcilaso vs Ayacucho FC

Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II

Universitario vs ADT

Cienciano vs Alianza Atlético

Sport Boys vs Binacional

Alianza Universidad vs UTC

Los Chankas vs Sporting Cristal

Atlético Grau vs Cusco FC

Sport Huancayo vs Melgar

Alianza Lima descansa.

Fecha 17

UTC vs Sport Boys

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Cusco FC vs Alianza Universidad

Juan Pablo II vs Cienciano

Alianza Atlético vs Atlético Grau

Ayacucho FC vs Los Chankas

ADT vs Deportivo Garcilaso

Melgar vs Alianza Lima

Binacional vs Sport Huancayo

Universitario descansa.

Fecha 18

Alianza Lima vs Binacional

Deportivo Garcilaso vs Universitario

Sport Boys vs Cusco FC

Alianza Universidad vs Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs Ayacucho FC

Atlético Grau vs Juan Pablo II

Cienciano vs Sporting Cristal

Los Chankas vs ADT

Sport Huancayo vs UTC

Melgar descansa.

Fecha 19

Alianza Atlético vs Sport Boys

Sporting Cristal vs Atlético Grau

Juan Pablo II vs Alianza Universidad

ADT vs Comerciantes Unidos

Cusco FC vs Sport Huancayo

Universitario vs Los Chankas

Ayacucho FC vs Cienciano

Binacional vs Melgar

UTC vs Alianza Lima

Deportivo Garcilaso descansa.