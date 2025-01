El pasado 16 de enero, la Federación Peruana de Fútbol hizo oficial, a través de un comunicado, la salida de Jorge Fossati de la selección peruana. La FPF dio por finalizado el vínculo con el estratega uruguayo luego de llegar a mutuo acuerdo y le deseó los mejores éxitos en su carrera. Tras ello, el popular 'Nonno' ha comenzado a brindar diferentes entrevistas a medios no solo de Perú, sino también de Uruguayo para explicar lo que fue su paso por la Bicolor y cómo vivió este proceso.

En una reciente entrevista para el medio uruguayo 'Radio ABC Cardinal', Jorge Fossati habló sobre el recambio generacional y aseguró que actualmente Perú no atraviesa un buen momento en cuanto a la aparición de grandes talentos. Asimismo, nombró a algunos jugadores que él considera que están marcando y pueden marcar la diferencia a largo plazo.

Jorge Fossati y su opinión sobre el recambio generacional en Perú

En un primer momento, el estratega de 72 años señaló que en estos momentos no hay una renovación de jugadores en el combinado nacional. Asimismo, apuntó al trabajo que se tiene que realizar en menores para que a futuro se puedan ver los resultados.

"No es un secreto y no estoy revelando nada, pero evidentemente no hay una gran renovación. Igual te puedo nombrar hoy a jugadores que hemos convocado. Es una selección de bastantes jóvenes. Seguramente en su momento van a dar muchos beneficios para Perú. Pero no hay una gran renovación en general. Para que haya tiene que haber organización y trabajo en las categorías mas jóvenes y eso hay que tratarlo con mucho más cuidado. Me parece que hoy están teniendo la consciencia de que es así en el fútbol peruano y hay un club que lo está haciendo, pero eso se va a ver en el futuro" explicó.

Jorge Fossati aseguró que hay pocos futbolistas jóvenes que marcan la diferencia en Perú

Tras ser consultado sobre si cree que hay algún jugador que puede marcar diferencia a corto y mediano plazo, el exentrenador de Universitario respondió que sí hay y nombró a Piero Quispe y Oliver Sonne. En el caso del danés-peruano, Fossati aseguró que en el corto tiempo que lo ha dirigido pudo destacar de manera significativa.

"Hablamos de jugadores de media cancha para arriba, que son los que generalmente marcan la diferencia. Un Piero Quispe que juega en Pumas de México. Un Oliver Sonne que había venido convocado, pero que nunca había jugado. Es danés y peruano y ahora lo acaba de fichar un equipo de Inglaterra. Ha jugado y ha destacado bastante con nosotros, tiene 21 años", precisó.

Luego, el extécnico de LDU también mencionó a Maxloren Castro, a quien en diferentes ocasiones lo ha invitado a entrenar con la selección peruana, pero que aún no debuta de manera oficial. El 'Nonno' precisó que ve en el joven atacante un buen prospecto de cara al futuro y señaló que los jugadores talentosos son "contados con los dedos de la mano".

"Hay otro chico que llevé como invitado, que juega en Sporting Cristal, no sé si ya cumplió los 17, pero cuando lo trajimos tenía 16. Ya juega en primera y yo lo veo con un potencial enorme. Se llama Maxloren Castro. Así te podría seguir diciendo más nombres. De haber jugadores hay, pero cantidades no, son contados con los dedos de la mano. No es el mejor momento en cuanto a la aparición de grandes talentos", aseguró.