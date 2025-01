Hace algunos días, Pedro García confirmó su salida de Movistar Deportes tras 18 años. El periodista deportivo, junto con otros colegas del canal, decidió no continuar en el medio por diferentes motivos. A pesar de que cerró esta etapa televisiva, continúa trabajando como comentarista deportivo desde las plataformas digitales.

El pasado lunes 20 de enero, fue presentado como panelista del programa 'Palabra de hincha'. Además, forma parte de la mesa de 'Doble Punta' junto con Horacio Zimmermann. Justamente, en su última edición, Pedro García reveló las razones que lo motivaron a dejar Movistar luego de un largo tiempo laboral.

¿Por qué Pedro García dejó Movistar Deportes tras 18 años?

Pedro García rompió su silencio y contó por qué ya no continúa en el programa 'Al Ángulo'. El comunicador consideró que ya había cumplido un ciclo en el canal y que era el momento de tomar nuevos retos.

"Consideré que había cumplido un ciclo laboral y maravilloso en el canal. Es un ciclo bien largo, 18 años es un montón, sentía que, como diría Bielsa, me quedé sin energías. Sentí que no tenía la misma pulsión, no sé decirte por qué, pero no lo sentía. Me parece que el cuerpo me pedía hacer otras cosas. Estoy muy agradecido con todos", declaró.

"Yo no me he ido molesto con nadie. Al contrario, me he ido sabiendo que dejo muchos amigos. Estoy muy agradecido con Media Networks porque he sido muy feliz, con los iluminadores, editores, choferes, productores, periodistas, compañeros y fundamentalmente con los cámaras", añadió.

¿Qué otros periodistas se fueron de Movistar Deportes?

Hace algunos días, el periodista Horacio Zimmermann confirmó que no seguirá en Movistar Deportes para el 2025 por razones personales."Fueron siete años maravillosos en televisión. Agradecido con cada una de las personas que confió en mí de principio a fin. Colegas, compañeros y jefes. (La) foto (es) una de chibolo porque estoy 'matao'", escribió en su cuenta de Instagram.

El comunicador tuvo una destacada participación en diversos programas de Movistar Deportes. Inicialmente, formó parte del panel de 'Después de todo', en el que compartió escenario con Diego Rebagliati y Michael Succar. Además, era el conductor de 'Central Deportiva', en compañía de Daniella Fernández. Asimismo, solía hacer apariciones espontáneas en 'Al Ángulo', uno de los programas más exitosos de la casa televisiva.

Por su parte, Michael Succar también se despide de Al Ángulo y de su rol como conductor del programa dominical ‘Después de todo’. Succar ha sido parte fundamental del equipo, y ha participado en las transmisiones de la selección peruana durante las Eliminatorias. Su próximo paso será incursionar en el mundo del streaming con el programa ‘Mano a Mano’, junto al periodista Mauricio Loret de Mola.