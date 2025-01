Los derechos de transmisión de la Liga 1 podrían cambiar para esta nueva temporada. El conflicto entre la FPF y 1190 Sports crece cada vez más y la falta de consenso entre ambas partes podría influir también en el inicio del Torneo Apertura 2025, el cual está programado para el viernes 7 de febrero. En las últimas horas, se llevó a cabo una reunión entre los clubes y la Federación Peruana de Fútbol con el objetivo de ver el tema de los incumplimientos en derechos de televisión que presentan algunos equipos.

Según informó el periodista de RPP Kevin Pacheco, la Federación y los equipos que participaron de la reunión no llegaron a un acuerdo sobre la casa televisora que deberá transmitir la Liga 1 Te Apuesto 2025. De acuerdo al comunicador, el organismo presidido por Agustín Lozano tiene la intención de resolver el vínculo con 1190 Sports; sin embargo, primero desea contar con una propuesta de otra empresa de televisión, la cual sería GOLPERU.

GOLPERU está abierto a negociar los derechos de TV tras conflicto entre 1190 Sports y la FPF

Pacheco informó que el Consorcio del Fútbol Peruano (CFP) está dispuesto a negociar los derechos de transmisión de los demás clubes que no tienen contrato con ellos para la temporada 2025. No obstante, precisó que no lo harán hasta que la Federación quede totalmente desvinculada con 1190 Sports.

"No hay acuerdo. FPF manifestó que tiene la intención de resolver contrato con 1190, pero siempre que tenga oferta formal de otra televisora, en este caso el Consorcio del Fútbol Peruano. La postura del CFP es la de no presentar propuesta hasta que no resuelvan vínculo con 1190", escribió en su cuenta de X.

Como se sabe, hasta el 2022, GOLPERU poseía los derechos de TV de todos los clubes del fútbol peruano. Luego, ante la irrupción de 1190 Sports en el 2023, solo quedaron con los derechos de Universitario, Sport Boys y Carlos A. Mannucci.

1190 Sports emitió comunicado y aclara que contrato con la FPF sigue vigente

A través de un comunicado, 1190 señala que el vínculo con la FPF se encuentra vigente y asegura que mantienen el compromiso con el fútbol peruano. La compañía indica que la Federación ha incumplido en varios puntos del acuerdo y que eso ha afectado la planificación de la empresa. Además, precisan que continuarán cumpliendo con los lineamientos ya establecidos y señalan que de haber una interferencia de terceros, optarán por tomar las medidas oportunas con el fin de velar por sus intereses.