El último jueves 16 de enero, la FPF anunció oficialmente la salida de Jorge Fossati de la selección peruana, después de más de un año al mando. El entrenador charrúa registró 4 victorias (3 en amistosos), 4 empates y 5 derrotas, y dejó a la Bicolor en la última posición de las Eliminatorias 2026. Tras hacerse oficial su partida, el técnico de 72 años brindó una entrevista al medio '100% Deporte' de Uruguay.

En esta charla, Jorge Fossati aseguró que siente una mezcla de frustración y tristeza, y que durante toda su trayectoria no le había ocurrido algo similar a lo sucedido en la Bicolor.

¿Qué dijo Jorge Fossati tras salida de la selección peruna?

"En mi carrera no me había pasado una cosa como la que me pasó ahora. Siento una mezcla de frustración y tristeza, pero por otro lado tranquilidad porque se hizo todo lo que se prometió en cuanto a poner todo y un poco más. Estoy agradecido por un montón de cosas que pasaron en 2024 que por ahí no se miden estrictamente con las estadísticas", sostuvo para el mencionado medio.

Fossati contó que la relación con todos dentro del equipo nacional fue buena y que nunca hubo problemas con nadie. Además, fue enfático en señalar que el principal problema que tuvo fue que no tuvieron eficacia de cara al gol, algo que influyó considerablemente en los resultados.

"La relación y los trabajos con el plantel siempre fue excelente. Fue un año donde tuvimos cero problema de relación o convivencia con los jugadores. Lo único que tenemos son palabras de agradecimiento hacia los jugadores. De tres cuartos de cancha hacia arriba no tuvimos mucha eficacia. Nos faltó darle más claridad a las situaciones de gol. Lo que más faltó fue la definición, lamentablemente no tuvimos un jugador con el arco abierto", explicó.

Por último, el exentrenador de Universitario indicó que pese a la salida de Oblitas, él junto con su comando técnico entendían que podían seguir con el proceso.

"El directorio no pasaba por su mejor momento, es notorio, lo menciono porque es público. Cuando sacan a Juan Carlos Oblitas entendimos que la cosa podía seguir con nosotros. Tengo muchos años en el fútbol y lo que me pasó en Perú prácticamente no me había pasado. Pero estar hace tanto en el fútbol hace saber que estas cosas pueden pasar", finalizó.

¿Cuánto habría pagado la FPF por resolver el contrato de Jorge Fossati?

Según informó el periodista Carlos Alberto Navarro, la Federación Peruana de Fútbol habría desembolsado cerca de 680.000 dólares a Fossati para dar por finalizado el contrato. El entrenador de 72 años tenía vínculo con la selección peruana hasta finales de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.