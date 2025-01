¡Explotó! Jorge Fossati vive duros momentos tras dejar la dirección técnica de la selección peruana, al punto que podría dejar de dirigir para siempre. El 'Nonno' llegó a la Bicolor tras triunfar con Universitario en 2023, pero su paso por el Equipo de Todos no fue tan auspicioso como esperaba y solo consiguió un triunfo oficial en las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Uruguay, su país natal.

Asimismo, el exestratega de la 'U' arremetió contra sus críticos en su paso en la Blanquirroja, a quienes calificó de "mentirosos" por "tergiversar" el tema de la rescisión de su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, presidido por Agustín Lozano.

Jorge Fossati confiesa que podría dejar el fútbol

En diálogo con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, el estratega uruguayo manifestó su frustración por las feroces críticas que "mienten" para descalificarlo durante su paso en la Blanquirroja. Además, confesó que está cansado de esa situación al punto que podría dejar de lado su carrera como entrenador.

"Es muy difícil que un equipo que no sea la 'U' me convenza (para ser DT). Pero, en general, hoy no sé si voy a seguir, inclusive, porque el trabajo en la cancha me da energía, pero hay cosas que... escuchar bajezas, estoy cansado de que cualquier cara de loco te descalifique y eso es el tema. Generalmente, te descalifica y vos mirás y dices: '¿Quién es este muchacho?'. Claro, no tiene un nombre en ningún lado. Entonces tiene que descalificar para que alguien lo escuche", explotó.

"Estoy podrido, la verdad, de escuchar el lenguaje de estos cosos, no sé ni qué son, que vivieron mintiendo todo el año. Pero ahora tengo la prueba, mintieron con el tema de mi rescisión, tergiversaron siempre todas las cosas. Ahora con mi rescisión mintieron asquerosamente. ¿Qué buscan? No puedo creer que lo hagan de tontos, no lo pueden hacer, algo buscan", agregó el 'Nonno'.

Jorge Fossati fue invitado al Universitario vs Inter Miami en el Monumental

Por otro lado, en la misma charla, el exestratega de Universitario afirmó que se siente halagado de recibir una invitación para ver a Universitario ante Inter Miami de Lionel Messi en el Monumental, aunque no aseguró si asistirá.

"En la semana que viene voy a estar por allá (Perú) y tal vez vaya al partido de la 'U' ante Inter Miami porque estoy invitado por la organización del evento. Esas cosas lindas que me pasan y me dan nueva energía, que Liga de Quito me invite para la Noche Blanca y que la organización del evento me invite para el partido de Universitario vs Inter. En fin, son las cosas que no tienen medalla, pero son mis títulos", reveló el 'Nonno'.