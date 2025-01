Alianza Lima venció 2-0 a Emelec de Ecuador en la Tarde Blanquiazul 2025, con goles de Ricardo Lagos y Eryc Castillo. En este duelo, la mayoría de refuerzos del cuadro íntimo mostraron un buen nivel. Uno de ellos fue Miguel Trauco, que demostró toda su jerarquía y realizó algunos centros muy buenos que casi culminan en gol.

Ante ello, en esta nota analizamos su rendimiento, sus mejores jugadas y todo lo que le puede aportar el defensor al conjunto de La Victoria en esta temporada.

¿Cómo fue el rendimiento de Miguel Trauco en su debut con Alianza Lima?

En la Tarde Blanquiazul 2025, Miguel Trauco ingresó en el segundo tiempo en lugar de Marco Huamán. El futbolista peruano jugó como lateral izquierdo y cubrió muy bien su zona.

En ataque, el zurdo se proyectó en varias ocasiones, realizó varios pases largos y se asoció de gran forma con el extremo ecuatoriano Eryc Castillo. De esta forma, demostró que su calidad está intacta y que va a darle un salto de jerarquía a los blanquiazules en ese sector.

Además, con su buena técnica y lanzamientos precisos, puede ser utilizado como volante mixto o creativo ante alguna eventualidad. Recordemos que el nacido en Tarapoto jugó de '10' en Flamengo de Brasil en algunos encuentros del 2017, ante la lesión de Diego.

¿En qué equipos jugó Miguel Trauco?

Miguel Trauco comenzó su carrera en Unión Comercio de la Liga 1. Posteriormente, el lateral izquierdo fichó por Universitario de Deportes, club en el que destacó.

Tras sus buenas actuaciones, fue vendido a Flamengo de Brasil. Además, ha vestido las camisetas de Saint Etienne de Francia, San José Earthquakes de Estados Unidos y Criciuma. Actualmente, pertence a Alianza Lima.

Unión Comercio

Universitario de Deportes

Flamengo de Brasil

Saint Etienne de Francia

San José Earthquakes de Estados Unidos

Criciuma de Brasil

Alianza Lima.

¿Qué dijo Miguel Trauco tras debutar con Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul?

El futbolista, de 32 años, indicó que no esperaba ser recibido de esa forma en Matute y aseguró que llega al equipo íntimo a sumar y a ser profesional.

"No me lo esperaba (el recibimiento de los aficionados) por la polémica que todo el mundo sabe. Yo vengo a sumar, a darme íntegro, a ser profesional, lo demás queda afuera. Tengo que aprovechar que estoy en un gran club. Creo que ha sido un gran partido, aunque falta mucho más. Tengo apenas 5 días entrenando con el club, pero a pesar de eso me sentí muy bien", manifestó.

"Lógicamente, es un gran club donde se juega con presión. La hinchada también tiene mucho que ver. Esto era algo que hace tiempo buscaba. Los partidos de preparación va a servir bastante. (...) No sé, tal vez (sobre si siente que se puede enamorar de Alianza Lima). Yo vengo a trabajar y nada más", añadió.