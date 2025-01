Universitario de Deportes emocionó a propios y extraños al confirmar un partido amistoso contra el Inter Miami de Lionel Messi para fines de mes. Previo a ese esperado encuentro, el bicampeón peruano realizará una minigira en Colombia como parte de su pretemporada, en la cual tendrá como rivales a clubes del país anfitrión.

El primer equipo a vencer para el combinado dirigido por Fabián Bustos será el Junior de Barranquilla, club que, curiosamente, también celebró su centenario el último año, aunque con mucho menos éxito que su par peruano. Este juego de práctica servirá para mostrar los resultados de los entrenamientos con los nuevos fichajes realizados por la 'U' para este 2025.

¿Dónde ver Universitario vs Junior por amistoso de pretemporada?

La transmisión de este Universitario vs Junior no estará disponible por TV, sino que correrá por cuenta del servicio de streaming Disney Plus Premium. Este tipo de membresía, el de mayor costo que tiene la plataforma y se puede contratar en territorio peruano a cambio de los siguientes precios, dependiendo del plan que elijas.

Mensual: 65,90 soles

Anual: 553,90 soles.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Junior?

El cruce entre Universitario de Deportes y Junior de Barraquilla, por el torneo amistoso Serie Colombia 2025, se disputará este martes 14 de enero, desde las 6.30 p. m. (misma hora en Perú y Colombia), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Fixture de Universitario en la Serie Colombia 2025

Además de su choque frente al Tiburón, la 'U' sostendrá un segundo enfrentamiento en el siguiente día y horario.

Junior vs Universitario | martes 14 de enero | 6.30 p. m.

Once Caldas vs Universitario | sábado 18 de enero | 3.00 p. m.

PUEDES VER: Jonathan Maicelo agredió a campeón nacional de boxeo Franklin Limas durante evento en vivo

Universitario viajó a Colombia para su amistoso ante Junior

Este domingo 12 de enero por la mañana, los jugadores y el comando técnico de Universitario tomaron el vuelo rumbo al país cafetero para sus próximos partidos. Según el cronograma compartido vía redes sociales, el plantel entrenará por la noche en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla hoy y el lunes, hasta el día de su choque frente al cuadro rojiblanco.