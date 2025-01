Este domingo 12, Alianza Lima se presentó frente a sus seguidores en el Alejandro Villanueva en la Tarde Blanquiazul 2025. El equipo íntimo anunció uno por uno la lista completa de sus jugadores para la próxima temporada y luego jugaron un amistoso contra Emelec, pertido que terminaron ganando 2-0 con goles de Ricardo Lagos y Erick Castillo. Miguel Trauco fue uno de los jugadores que pudo debutar con la camiseta del conjunto victoriano.

Durante su presentación, el lateral izquierdo fue bien recibido por parte de los hinchas de Alianza Lima, quienes al final del partido quedaron satisfechos con el juego que pudo mostrar. Después de algunas horas del encuentro, el plantel blanquiazul llegó al aeropuerto Jorge Chávez para viajar a Argentina, donde jugarán una serie de amistosos como parte de la pretemporada. En este lugar, Trauco fue abordado por la prensa.

¿Qué dijo Miguel Trauco tras debutar con Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul?

El futbolista de 32 años indicó que no esperaba ser recibido de esa forma en Matute y aseguró que llega al equipo íntimo a sumar y a ser profesional.

"No me lo esperaba (el recibimiento de los aficionados) por la polémica que todo el mundo sabe. Yo vengo a sumar, a darme íntegro, a ser profesional, lo demás queda afuera. Tengo que aprovechar que estoy en un gran club. Creo que ha sido un gran partido, aunque falta mucho más. Tengo apenas 5 días entrenando con el club, pero a pesar de eso me sentí muy bien", manifestó.

Trauco enfatizó que Alianza Lima es un equipo grande donde se juega con presión y que eso es lo que venía buscando desde algún tiempo. Al ser consultado sobre si podría enamorarse del club, respondió que "tal vez".

"Lógicamente, es un gran club donde se juega con presión. La hinchada también tiene mucho que ver. Esto era algo que hace tiempo buscaba. Los partidos de preparación va a servir bastante. (...) No sé, tal vez (sobre si siente que se puede enamorar de Alianza Lima). Yo vengo a trabajar y nada más", respondió.

Miguel Trauco y su molestia ante incertidumbre del inicio de la Liga 1 Te Apuesto 2025

El exjugador de Flamengo no fue ajeno a los problemas que enfrenta la FPF, 1190 Sports y algunos equipos de la Liga 1, y aseguró que le incomoda la incertidumbre que se vive sobre el inicio del torneo. Como se sabe, el máximo ente del balompié nacional y la casa televisora que posee los derechos de transmisión se encuentran en negociaciones sobre el contrato.

"A mí me molesta. En el fútbol peruano pasan tantas cosas que uno siempre está con la incertidumbre sobre cuándo vas a comenzar y cuándo no. Parece que no son serios, pero bueno, es un tema que no lo vemos nosotros los jugadores y espero que se pueda solucionar", aseveró.

Así fue recibido Miguel Trauco por hinchas de Alianza Lima en Matute

El lateral de la selección peruana tuvo su primer acercamiento con los aficionados blanquiazules en la Tarde Blanquiazul 2025.