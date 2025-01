Jonathan Maicelo agredió a campeón nacional de boxeo Franklin Limas durante evento en vivo

Jonathan Maicelo se encuentra envuelto en una nueva polémica. El boxeador acudió a la ciudad de Satipo para participar de una entrevista con Franklin Limas, 3 veces campeón nacional de boxeo olímpico; sin embargo, al presentarse en el lugar del evento, el deportista chalaco sorprendió al agredir a su colega.

En las imágenes se aprecia que Maicelo le conecta una cachetada a Limas ante el asombro del público asistente. Esto generó que el personal del local intervenga.

Maicelo agredió a Franklin Limas

Después de propinarle el golpe, los medios locales buscaron a Maicelo para que explique el motivo de su accionar. Si bien le mencionaron que Limas reconoció sus éxitos, el chalaco cuestionó a Limas por unas recientes declaraciones que realizó.

"Lo he escuchado hablar mal de mí... Que no soy ejemplo, que no sé cuánto. Dice que no soy nadie, que tengo mala actitud. A la gente como él se le trata así", dijo mientras mostraba una actitud violenta hacia la prensa.

¿Qué dijo Franklin Limas sobre Jonathan Maicelo?

Antes de la llegada de Maicelo a Satipo, Franklin Limas 'calentó' el encuentro con Jonathan Maicelo y le pidió que disputen un ring para demostrar su talento.

"Maicelo llega mañana a Satipo (...) Estamos muy preparados. Te espero, Maicelo, no 'arrugues'. Quiero pelear un solo asalto para demostrar todo mi talento y mi destreza en el boxeo", manifestó en deportista en diálogo con el medio 'Tsame tu revista'.

Por otra parte, al ser consulado sobre la reciente operación estética que se realizó el popular 'Batedía', el satipeño se mostró en contra de estos procedimientos.

"Para operarse el rostro hay que quererse. Hay que tener autoestima y quererse como somos. Yo no me operaría por nada porque yo me siento bien como me veo y me quiero", mencionó.

PUEDES VER: Agustín Cardozo revela por qué rechazó a Alianza Lima y aceptó propuesta inferior de Lanús

¿Quién es Franklin Limas?

Franklin Lima es un boxeador de 29 años que representó al país en varios torneos internacionales. Entre sus principales logros destaca el ser 3 veces campeón nacional de boxeo olímpico. También se desempeña como entrenador y forma parte de un proyecto para fomentar nuevos talentos del boxeo en el Vraem.

"Soy tres veces campeón nacional en el boxeo olímpico, he participado en tres países representando al Perú. He estado en Cuba, Chile y Ecuador. Luego me debuté como boxeador profesional, ahora me mantengo invicto en el boxeo profesional", sostuvo hace algunos meses.