El delantero paraguayo Cris Martínez, quien jugó en Universitario en 2014, podría estar a punto de dar un nuevo giro en su carrera al recibir una oferta formal de Banfield, según informaron en Argentina. Martínez, que desarrollo su carrera mayormente en el fútbol chileno, captó la atención del ‘Taladro’, equipo que acaba de fichar a Diego Romero, exarquero crema y con quien podría compartir vestuario.

De esta forma, a sus 31 años, Martínez podría jugar por primera vez en Argentina luego de pasear su talento por países como Paraguay, Chile, Perú y México. En 2024, el paraguayo jugó en Huachipato, equipo de la primera división sureña, en donde milita desde 2019.

Cris Martínez se convertiría en el flamante fichaje de Banfield para el 2025

El periodista argentino Uriel Iugt informó que Banfield le realizó una oferta formal a Cris Martínez para que se una a ellos en la temporada 2025. Asimismo, el comunicador señaló los términos del ‘Taladro’, que se encuentra a la expectativa de la respuesta por parte del jugador y de Huachipato, dueño de su carta pase.

Cris Martínez podría jugar por Banfield en el 2025 en condición de préstamo. Foto: captura

“Banfield realizó una oferta formal por Cris Martínez. Préstamo por un año y con opción de compra. Aguardan respuesta de Huachipato y del delantero”, informó Iugt, quien está al tanto de los movimientos del mercado de pases en el fútbol argentino.

Tras esta oferta, Martínez dejaría el equipo chileno luego de seis temporadas, con lo que se convierte en el club que más tiempo defendió en su carrera. Con camiseta de los ‘Acereros’, el paraguayo disputó un total de 186 encuentros y marcó 45 goles, su mayor registro como profesional.

De concretarse la transferencia, el atacante internacional podría compartir vestuario con Diego Romero, nuevo fichaje del ‘Taladro’ que llegó proveniente de Universitario. Pese a que ambos tienen pasado crema, nunca pudieron coincidir, pues Martínez solo estuvo un año en el club de Ate, mientras que el portero debutó con la ‘U’ en 2020, seis años después.

Cris Martínez expresó su gratitud hacia Universitario

Tras finalizar el torneo de 2014, Universitario anunció la salida de Cris Martínez, que disputó un total de 24 encuentros, en los que apenas anotó en tres ocasiones. Pese a su breve paso, el paraguayo agradeció la oportunidad que le brindó el club y calificó dicha etapa como “una experiencia muy linda”.

“Quiero agradecer primero que todo al Club Universitario de Deportes por darme la oportunidad de formar parte del plantel durante todo este año, a mis compañeros de equipo fue un placer trabajar con ellos y sobre todo a su hinchada por todas las muestras de cariño y apoyo que recibí siempre, sin duda dejaron huellas en mi carrera”, inició el delantero.

“Fue una experiencia muy linda, me permitió conocer a mucha gente y sobre todo un poco más de este país, me llevo los mejores recuerdos, solo me queda enviar un abrazo enorme a cada uno de ustedes, cada palabra y comentarios fueron bien recibidos de mi parte, me permitieron seguir adelante. Gracias por sus mensajes y buenas vibras”, señaló en una publicación en sus redes sociales que acompañó con un “Y dale U”.