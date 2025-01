El periodista deportivo Peter Arévalo, popularmente conocido como Mr. Peet, salió en defensa de Andy Polo, jugador de Universitario, tras las críticas que recibió tras su designación como el mejor futbolista de la Liga 1 2024 en la gala de premiación de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). La controversia surgió luego de que los hinchas cuestionaran la elección del defensor, a pesar de su destacada actuación en el club merengue a lo largo de la temporada, lo que lo convirtió en pieza clave para la obtención del bicampeonato.

Pese a ello, la elección de la ‘Joya’ generó reacciones mixtas entre los aficionados, quienes expresaron su desacuerdo en redes sociales. En el programa de YouTube ‘Madrugol’, Mr. Peet defendió la elección de Polo y argumentó que su rendimiento en Universitario lo posiciona como el mejor jugador del fútbol peruano.

Mr. Peet respalda a Andy Polo y lo cataloga como el mejor de la Liga 1

Mr. Peet no dudó en señalar que la elección de Andy Polo como el mejor jugador del torneo local es válida, independientemente de su rendimiento con la selección. A través de su programa de YouTube, ‘Madrugol’, el comunicador se deshizo en elogios hacia el carrilero crema y lo catalogó como el mejor del fútbol peruano no solo por su rendimiento, sino también por su constancia en el 11 inicial.

“Polo es el mejor jugador del fútbol peruano por la trascendencia que tiene en su club, por la regularidad que tuvo a lo largo del año y porque es un tipo que faltó poco y nada. Hoy que vivimos en un mundo de estadísticas, Polo ha sido elegido el mejor, si a ustedes no les parece como alguien dice por ahí, ‘Polo no puede ser por su papel en la selección’, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Polo es el mejor del torneo local en su puesto, ¿hay alguna duda?”, indicó Arévalo.

“Si hacemos un análisis de lo que es actuación uno por uno en las Eliminatorias, todos son un desastre, pero ahora no estamos hablando de la selección. No confundamos las cosas”, añadió Mr. Peet, quien sugirió que la discusión sobre el rendimiento en la selección no debería opacar los logros individuales en el ámbito local.

Cabe recordar que Andy Polo fue premiado por la Liga 1 como el mejor jugador de la temporada 2024 tras una votación abierta al público. ‘Polito’ fue nominado a este premio junto a su compañero de equipo, Martín Pérez Guedes, y con Martín Cauteruccio, jugador de Sporting Cristal, que resultó como el máximo goleador del torneo.

El contexto de la premiación

La gala de premiación, organizada por la LPF y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), celebró a los mejores del fútbol nacional durante la temporada 2024. Universitario, con su impresionante desempeño, se llevó la mayor cantidad de reconocimientos y destacó la importancia del club en el panorama futbolístico peruano. La elección de Andy Polo como el mejor jugador fue un reflejo de su contribución al éxito del equipo.

Reacciones de los aficionados

A pesar de los logros de Polo, muchos aficionados manifestaron su desacuerdo con la decisión a través de las redes sociales. Las críticas se centraron en que otro jugador como Santiago González, de Sporting Cristal, era merecedor a ese premio, así como en la percepción de que el rendimiento de Polo con la selección peruana no ha sido el mismo que en su club. Sin embargo, Mr. Peet argumentó que la actuación de un jugador en su club no debe ser menospreciada por su desempeño en la selección nacional.