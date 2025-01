Diego Romero, arquero que salió bicampeón en el fútbol peruano con Universitario, continuará su carrera en Banfield de Argentina. El portero de 23 años, quien ya ha sido convocado a la selección peruana mayor, tendrá su primera experiencia en el cuadro argentino, donde espera tener más minutos de juego para poder consolidarse. Hace unos días, el El Taladro hizo oficial el anuncio del pase del portero.

Banfield hizo la presentación de Diego Romero a través de un video y precisaron que el guardameta juvenil llega al club en calidad de préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Este lunes 6 de enero, Diego Romero brindó una entrevista al medio La Cátedra Deportes y habló de diversos temas.

¿Qué dijo Diego Romero tras salir de Universitario y fichar por Banfield?

En conversación con el mencionado medio, Romero destacó su paso por Universitario y precisó que el trabajo realizado en el club crema le está ayudando de manera significativa en esta nueva etapa de su carrera.

"Estoy contento por lo que pude lograr en la 'U', estuve desde chico, cuando llegué a los 16, desde menores me sentí muy respaldado. Ahora salí bicampeón y con mucha confianza para dar todo en lo que viene. En la 'U' me tocó estar con buenos preparadores de arqueros que me han ayudado mucho para poder estar acá", declaró.

Además, precisó que su idea es poder consolidarse en el exterior, por lo que no tiene contemplado volver al país. "Tengo mis metas muy marcadas, tengo un punto donde quiero estar, no me salgo del foco, estoy convencido de que Banfield me dará mucha confianza, me hará seguir creciendo y lo que no quiero es regresar a Perú. Tomo las cosas con mucha humildad, trabajando con mucho compromiso para poder seguir ganando cosas", agregó.

"Me siento bien con la gente aquí en Banfield, con el cuerpo técnico, con los compañeros. La convivencia es buena con los chicos, la competencia es buena y seguiremos trabajando. Yo trabajo como siempre, trato de entregar un plus más para seguir creciendo", indicó.

Banfield revela el monto que pagará a Universitario si compra el pase de Diego Romero

En su sitio web oficial, Banfield proporcionó más detalles sobre la contratación de Diego Romero y confirmó que, si se ejerce la opción de compra, se deberá pagar 1.300.000 millones de dólares por el 80% de su pase. También se informó sobre los partidos que disputó en el club y su participación en la selección peruana, tanto en las categorías juveniles como en la mayor.

"Diego Romero, arquero de la selección peruana, llega a préstamo por un año desde Universitario, sin cargo y con opción de compra de 1.300.000 dólares por el 80% del pase. El futbolista categoría 2001 se formó en el club limeño, debutó en 2020 y allí disputó 30 partidos. Romero vistió los colores de su país en las categorías juveniles y fue convocado a la Selección Mayor durante el 2024, siendo parte del plantel que compitió en la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas", se lee en la plataforma del club.

¿Cómo le fue a Diego Romero con Universitario en el 2024?

Romero no tuvo oportunidades en el Torneo Apertura; sin embargo, en el Clausura tuvo algo de protagonismo tras la lesión de Sebastián Britos. En este segundo certamen corto del año, el portero nacional disputó 7 partidos y recibió solo 4 goles.