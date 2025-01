Diego Romero, considerado como uno de los arqueros con mayor proyección del fútbol peruano, tiene un nuevo reto en su carrera, pues fue presentado como nuevo jugador de Banfield. El ‘Taladro’, que milita en la primera división de Argentina, dio un repaso por algunas de las mejores atajadas que tuvo el guardameta de 23 años durante su paso por Universitario y la selección peruana y lo anunció por todo lo alto con un video en sus redes sociales con el siguiente comentario: “Con altura”.

Asimismo, Banfield comunicó a sus hinchas los detalles de la llegada de Romero y anunció la millonaria suma que desembolsará si es que decide hacerse con los servicios del portero que deja la ‘U’ a modo de préstamo. Por otra parte, el club indicó que el peruano ya completó su primer entrenamiento como jugador del ‘Taladro’, que culminó en el penúltimo lugar de la liga en 2024.

Banfield presentó a Diego Romero como su nuevo arquero

A través de un video de menos de un minuto, Banfield hizo oficial la incorporación de Diego Romero como su nuevo arquero para la temporada 2025. Durante el anuncio, se aprecia a algunos hinchas del ‘Taladro’, quienes destacan las cualidades que les gustaría que tuviera su nuevo fichaje, mientras repasan algunos clips de las mejores atajadas del joven portero durante su paso en Universitario y la selección peruana.

“Con altura. Diego Romero, arquero de la selección peruana, llega a préstamo por un año desde Universitario, sin cargo y con opción de compra”, publicó el club junto con el video, el cual tuvo diversas reacciones de hinchas ‘cremas’, quienes destacaron la calidad de profesional que se llevó Banfield.

Banfield revela el millonario monto que pagará a Universitario por Diego Romero

En su página web oficial, Banfield dio más detalles sobre el fichaje de Diego Romero y confirmó que, de hacer efectiva la opción de compra por el portero, deberá desembolsar 1.300.000 millones de dólares por el 80% de su pase. Asimismo, dio cuenta de los partidos que jugó en la institución estudiantil y de su paso por la selección peruana, tanto en las divisiones inferiores como en la categoría mayor.

“Diego Romero, arquero de la selección peruana, llega a préstamo por un año desde Universitario, sin cargo y con opción de compra de 1.300.000 dólares por el 80% del pase”, inició el ‘Taladro’, que se convirtió en el primer equipo en el extranjero del joven guardameta.

“El futbolista categoría 2001 se formó en el club limeño, debutó en 2020 y allí disputó 30 partidos. Romero vistió los colores de su país en las categorías juveniles y fue convocado a la Selección Mayor durante el 2024, siendo parte del plantel que compitió en la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas”, agregó.

Por otro lado, anunció que Romero cumplió su primer entrenamiento con el club el último viernes, un día después de su llegada al país. “Esta mañana estuvo presente en Luis Guillón y formó parte del primer día de Pretemporada, bajo las órdenes de Ariel Broggi. ¡Éxitos, Diego!”, culmina el comunicado.

Banfield dio detalles acerca del trato que hizo con Universitario por Diego Romero. Foto: captura

Diego Romero lamentó falta de oportunidades en Universitario

Un día antes de su oficialización como nuevo jugador de Banfield, Diego Romero habló con la prensa y se refirió a los pocos minutos que tuvo con Universitario. Desde su debut en 2020, el arquero apenas jugó 30 partidos y fue una pieza de recambio cuando el titular no se encontraba disponible. Tras la renovación de Sebastián Britos, la ‘U’ decidió prestarlo para que pueda tener minutos como titular.

“Me tocó a mí, me toco así, por ahí que me pongo a pensar muchas cosas, pero ahora se me dio esta oportunidad y debo aprovecharla al 100%. La falta de oportunidades pasa, ahora le tocó a (Diego) Enríquez, se quedó, seguramente va a tapar en Cristal. Son cosas que por A o B motivos pasan, me pasó a mí y ahora me toca ir a otro lado”, declaró.