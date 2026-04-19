Una misión de arqueología española en Al Bahnasa descubrió momias romanas. Foto: composición LR/Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto

Una misión de arqueología española en Al Bahnasa descubrió momias romanas. Foto: composición LR/Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto

Una misión de arqueología española liderada por la Universitat de Barcelona y el Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA) descubrió en Al Bahnasa, antiguo Oxirrinco en la provincia de Minya, un conjunto de momias romanas asociado a un enterramiento de época grecorromana. El hallazgo incluye un papiro con fragmentos del segundo libro de La Ilíada de Homero y varios objetos rituales de oro y cobre. El descubrimiento fue confirmado por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, señaló en un comunicado que el descubrimiento “agrega una dimensión literaria e histórica importante” al yacimiento. Los trabajos se desarrollaron en colaboración con la Universidad de El Cairo en un área arqueológica situada a unos 190 kilómetros de la capital egipcia, donde el registro funerario evidencia una mezcla de tradiciones culturales.

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Papiro de La Ilíada hallado en tumba romana sorprende a arqueólogos

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a una momia que conservaba un papiro con parte del segundo libro de La Ilíada, específicamente el pasaje conocido como el “Catálogo de las Naves”, donde se enumeran los contingentes aqueos rumbo a Troya.

El texto fue identificado dentro de un contexto funerario romano, algo considerado poco frecuente en el registro egipcio. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hesham Al Leizy, afirmó que el hallazgo “aporta nuevas visiones sobre los rituales funerarios en la ciudad durante las épocas grecorromanas”.

El material será sometido a estudios epigráficos para determinar su circulación en la élite intelectual de Oxirrinco en época de la dominación romana.

Ritual funerario híbrido revela prácticas grecorromanas en Oxirrinco

El yacimiento presenta una combinación de prácticas funerarias documentadas en distintos niveles de la excavación. En cámaras de piedra caliza se hallaron restos humanos incinerados, huesos de un lactante y rastros de animales, todos asociados a un proceso ritual complejo de cremación e inhumación secundaria.

También se recuperaron estatuillas de terracota y bronce con representaciones de Harpócrates y Cupido, lo que evidencia la persistencia de cultos sincréticos en la región. Según el profesor Hassan Amer, de la Universidad de El Cairo, estos elementos muestran “una convivencia de tradiciones egipcias, griegas y romanas en el mismo espacio funerario”.

El conjunto confirma la diversidad de trabajos en la transición cultural del Egipto grecorromano.

Tumba 65 en Al Bahnasa expone sarcófagos y objetos de oro rituales

El núcleo de la exploración se ubica en el hipogeo identificado como Tumba 65, donde aparecieron varias momias romanas envueltas en lino decorado con motivos geométricos. También se registraron sarcófagos de madera con restos de policromía, afectados por saqueos antiguos.

Entre los objetos destacan lenguas de oro y una pieza de lámina de cobre, elementos usados en creencias funerarias para asegurar la comunicación del difunto en el más allá. En palabras del equipo del IPOA, estos elementos “reflejan la continuidad de rituales documentados en otros contextos del Egipto romano”.

El ministro Sherif Fathy destacó que el hallazgo se suma a más descubrimientos recientes en Minya y refuerza la importancia arqueológica de la región dentro del valle del Nilo.