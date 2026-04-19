HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Arqueólogos descubren en Egipto momia romana con papiro de La Ilíada de Homero y lenguas de oro en tumba antigua

La tumba 65 en Al Bahnasa revela momias romanas, objetos de oro y prácticas funerarias híbridas, combinando tradiciones egipcias, griegas y romanas en un mismo espacio arqueológico del valle del Nilo.

Una misión de arqueología española en Al Bahnasa descubrió momias romanas. Foto: composición LR/Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto
Una misión de arqueología española en Al Bahnasa descubrió momias romanas. Foto: composición LR/Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto

Una misión de arqueología española liderada por la Universitat de Barcelona y el Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA) descubrió en Al Bahnasa, antiguo Oxirrinco en la provincia de Minya, un conjunto de momias romanas asociado a un enterramiento de época grecorromana. El hallazgo incluye un papiro con fragmentos del segundo libro de La Ilíada de Homero y varios objetos rituales de oro y cobre. El descubrimiento fue confirmado por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, señaló en un comunicado que el descubrimiento “agrega una dimensión literaria e histórica importante” al yacimiento. Los trabajos se desarrollaron en colaboración con la Universidad de El Cairo en un área arqueológica situada a unos 190 kilómetros de la capital egipcia, donde el registro funerario evidencia una mezcla de tradiciones culturales.

PUEDES VER: China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

lr.pe

Papiro de La Ilíada hallado en tumba romana sorprende a arqueólogos

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a una momia que conservaba un papiro con parte del segundo libro de La Ilíada, específicamente el pasaje conocido como el “Catálogo de las Naves”, donde se enumeran los contingentes aqueos rumbo a Troya.

El texto fue identificado dentro de un contexto funerario romano, algo considerado poco frecuente en el registro egipcio. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hesham Al Leizy, afirmó que el hallazgo “aporta nuevas visiones sobre los rituales funerarios en la ciudad durante las épocas grecorromanas”.

El material será sometido a estudios epigráficos para determinar su circulación en la élite intelectual de Oxirrinco en época de la dominación romana.

PUEDES VER: Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

lr.pe

Ritual funerario híbrido revela prácticas grecorromanas en Oxirrinco

El yacimiento presenta una combinación de prácticas funerarias documentadas en distintos niveles de la excavación. En cámaras de piedra caliza se hallaron restos humanos incinerados, huesos de un lactante y rastros de animales, todos asociados a un proceso ritual complejo de cremación e inhumación secundaria.

También se recuperaron estatuillas de terracota y bronce con representaciones de Harpócrates y Cupido, lo que evidencia la persistencia de cultos sincréticos en la región. Según el profesor Hassan Amer, de la Universidad de El Cairo, estos elementos muestran “una convivencia de tradiciones egipcias, griegas y romanas en el mismo espacio funerario”.

El conjunto confirma la diversidad de trabajos en la transición cultural del Egipto grecorromano.

Tumba 65 en Al Bahnasa expone sarcófagos y objetos de oro rituales

El núcleo de la exploración se ubica en el hipogeo identificado como Tumba 65, donde aparecieron varias momias romanas envueltas en lino decorado con motivos geométricos. También se registraron sarcófagos de madera con restos de policromía, afectados por saqueos antiguos.

Entre los objetos destacan lenguas de oro y una pieza de lámina de cobre, elementos usados en creencias funerarias para asegurar la comunicación del difunto en el más allá. En palabras del equipo del IPOA, estos elementos “reflejan la continuidad de rituales documentados en otros contextos del Egipto romano”.

El ministro Sherif Fathy destacó que el hallazgo se suma a más descubrimientos recientes en Minya y refuerza la importancia arqueológica de la región dentro del valle del Nilo.

Notas relacionadas
Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

LEER MÁS
Arqueólogos egipcios descubren un monumento de piedra que muestra a un emperador romano como faraón en pleno ritual

Arqueólogos egipcios descubren un monumento de piedra que muestra a un emperador romano como faraón en pleno ritual

LEER MÁS
Un secreto junto al Nilo sale a la luz: radar satelital revela un templo real enterrado de 2.600 años bajo una ciudad de Egipto

Un secreto junto al Nilo sale a la luz: radar satelital revela un templo real enterrado de 2.600 años bajo una ciudad de Egipto

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS
Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS
Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

LEER MÁS
Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Huancavelica Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Cusco Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

Antenor Orrego, el amigo de Vallejo que perdió su sombra, por Eduardo González Viaña

Ciencia

Científicos alemanes crean filtro textil que atrapa microplásticos de lavadoras con 98% de eficacia

Una central hidroeléctrica bajo el agua: científicos quieren lanzar enormes bolas de hormigón para transformar el lecho marino en una ‘batería’ renovable

Se acabó la era del papel higiénico: Japón posee una nueva alternativa más efectiva y ecológica

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Huancavelica Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Cusco Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Callao Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025