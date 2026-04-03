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Ciencia

Arqueólogos descubren en Egipto un monasterio de 1500 años que revela secretos del cristianismo

Los hallazgos sugieren que el monasterio pudo haber servido como hospedaje para peregrinos, ampliando su función como centro litúrgico y social en la historia de la religión en África.

Datado en el siglo V d.C., este sitio es clave para entender la expansión del cristianismo y el monacato copto en Egipto.
Datado en el siglo V d.C., este sitio es clave para entender la expansión del cristianismo y el monacato copto en Egipto. | Foto: Composición LR | Ministerio de Turismo y de las Antigüedades de Egipto

Un equipo de arqueólogos descubrió en la región de Al-Qalaya un extenso complejo monástico copto de aproximadamente 1.500 años de antigüedad, considerado uno de los más relevantes hallazgos recientes en la arqueología egipcia. Las excavaciones sacaron a la luz muros de adobe, habitaciones y una organización espacial que evidencia una comunidad religiosa estructurada en pleno auge del cristianismo en la Antigüedad tardía.

Datado en el siglo V d. C., el sitio corresponde a un periodo clave en la consolidación del cristianismo en Egipto, cuando el monacato copto se expandía como una de las principales formas de vida espiritual. Por su tamaño y disposición, los especialistas lo consideran uno de los mayores centros monásticos documentados hasta ahora.

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Arquitectura y vida comunitaria en el monacato copto

El análisis del conjunto permitió reconstruir aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. Las estructuras incluyen celdas individuales para los monjes, espacios comunes destinados a la convivencia y áreas productivas que apuntan a una economía autosuficiente. La disposición refleja un equilibrio entre el aislamiento espiritual y la vida colectiva.

Asimismo, se identificaron zonas vinculadas al culto religioso, lo que confirma que el complejo no solo funcionaba como lugar de retiro, sino también como un activo centro litúrgico. Esta integración de funciones evidencia una organización jerarquizada y una concepción integral de la vida monástica en el contexto copto.

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Posible refugio para peregrinos en rutas cristianas

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es la presencia de una estructura que habría servido como hospedaje para peregrinos. Su diseño, distinto al resto del conjunto, sugiere que estaba destinada a recibir viajeros que recorrían largas distancias hacia sitios sagrados.

Ubicado en una zona estratégica, el monasterio pudo desempeñar un rol clave como punto de tránsito y asistencia. En la Antigüedad, estos espacios no solo cumplían funciones religiosas, sino también sociales, ofreciendo refugio, alimento y conexión entre distintas comunidades cristianas.

Clave para entender el cristianismo temprano en Egipto

El complejo de Al-Qalaya aporta nuevas evidencias sobre el papel del monacato copto en el siglo V, cuando el cristianismo se consolidaba en la región. Durante este periodo, los monasterios actuaban como centros de producción cultural, donde se copiaban manuscritos, se desarrollaban actividades agrícolas y se brindaba apoyo a la población local.

Este hallazgo refuerza la idea de que estos enclaves no eran espacios aislados, sino nodos activos dentro de redes religiosas y sociales más amplias. La combinación de funciones espirituales, económicas y asistenciales convierte al sitio en un testimonio excepcional para comprender la complejidad del mundo cristiano en la Antigüedad.

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