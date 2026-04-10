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Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

La tripulación viene de establecer un nuevo récord de distancia más lejana recorrida por los humanos desde nuestro planeta.

La misión Artemis II regresará a la Tierra cruzará la atmósfera el 10 de abril. Foto. NASA
La misión Artemis II regresará a la Tierra cruzará la atmósfera el 10 de abril. Foto. NASA

La misión Artemis II de la NASA, el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo, regresa a la Tierra tras completar su histórico sobrevuelo del satélite. La travesía, de 10 días de duración, concluirá este viernes 10 de abril con el amerizaje de la nave en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, en Estados Unidos.

La cápsula Orion ingresará a la atmósfera terrestre a más de 40.000 kilómetros por hora y deberá soportar temperaturas externas de hasta 3.000 °C. Se trata de la fase más arriesgada de la misión y el último desafío para asegurar el regreso de los cuatro astronautas sanos y salvos.

Artemis II regresa a la Tierra sigue la transmisión minuto a minuto

01:21
10/4/2026

¿Cuándo regresa la misión Artemis II?

La tripulación compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen reingresará a la Tierra la noche del viernes 10 de abril. Si todo sale según lo previsto, cruzará la atmósfera a las 19:53 (hora de Estados Unidos) y amerizarán frente a la costa de San Diego 14 minutos después.

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