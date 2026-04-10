La misión Artemis II de la NASA, el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo, regresa a la Tierra tras completar su histórico sobrevuelo del satélite. La travesía, de 10 días de duración, concluirá este viernes 10 de abril con el amerizaje de la nave en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, en Estados Unidos.

La cápsula Orion ingresará a la atmósfera terrestre a más de 40.000 kilómetros por hora y deberá soportar temperaturas externas de hasta 3.000 °C. Se trata de la fase más arriesgada de la misión y el último desafío para asegurar el regreso de los cuatro astronautas sanos y salvos.