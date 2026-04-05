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Ciencia

El ambicioso plan de China: una planta solar en órbita que podría usarse para vigilancia y control militar

China impulsa la energía solar espacial con el plan Zhuri, liderado por Duan Baoyan, que busca generar electricidad desde órbita y transmitirla a la Tierra mediante microondas.

La energía solar espacial se consolida en China como prioridad estratégica gracias al proyecto Zhuri, que busca construir una planta solar orbital capaz de transmitir electricidad a la Tierra. Foto: Ilustración IA
La energía solar espacial se consolida en China como prioridad estratégica gracias al proyecto Zhuri, que busca construir una planta solar orbital capaz de transmitir electricidad a la Tierra. Foto: Ilustración IA

La energía solar espacial se consolida como una prioridad estratégica en China. El científico Duan Baoyan reveló que esta tecnología apunta a generar electricidad y podría respaldar vigilancia, comunicaciones e interferencia electrónica. Su propuesta forma parte del proyecto Zhuri, que busca construir una planta solar orbital capaz de transmitir electricidad a la Tierra mediante microondas.

En un artículo publicado en Scientia Sinica Informationis, Duan explicó que el mecanismo fue rediseñado para integrar funciones adicionales. “Debe soportar tareas como comunicación, navegación, reconocimiento, interferencia y control remoto”, afirmó. Este planteamiento introduce un componente militar en una iniciativa que se presenta como fuente limpia y continua.

Diseño actualizado del proyecto de la central solar china. Foto: Universidad de Xidian

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Proyecto Zhuri apuesta por sistema modular de energía orbital

El proyecto Zhuri adopta un modelo modular. En lugar de una única estructura de gran tamaño, el dispositivo se compone de múltiples unidades que operan de forma coordinada. Esta arquitectura mejora la estabilidad y reduce los riesgos técnicos en el espacio.

El diseño deriva del sistema OMEGA, propuesto por el equipo de Duan. Cada módulo capta energía solar, la convierte en electricidad y la transmite. Si una unidad falla, el resto mantiene el funcionamiento. Este enfoque reduce la complejidad de construir y operar una estación orbital.

En 2022, el equipo completó una torre de pruebas de 75 metros con el fin de validar el proceso en su totalidad. El método logró captar luz solar, transformarla en electricidad, convertirla en microondas y enviarla a receptores a distancia. Entre los avances recientes destaca la transmisión a múltiples objetivos en movimiento, lo que amplía su alcance operativo.

El plan final contempla una estación orbital de aproximadamente un kilómetro de diámetro, ubicada a 36.000 km de la Tierra, con capacidad de generar energía a nivel de gigavatios. Esta infraestructura podría abastecer a satélites y futuras misiones espaciales.

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Microondas espaciales abren debate sobre seguridad y riesgos

La transmisión mediante microondas es el núcleo de esta tecnología. Permite enviar electricidad sin cables desde el espacio, pero exige precisión extrema. Duan subrayó que los haces deben ser estrechos y controlables y así evitar pérdidas.

Ese mismo manejo abre interrogantes. La tecnología podría emplearse en interferir señales o reforzar sistemas de comunicación militar. También existen riesgos técnicos. Si un haz se desvía, podría afectar a satélites cercanos o dañar sus sistemas electrónicos.

Duan planteó otra posibilidad en People’s Daily: el uso de microondas para influir en fenómenos meteorológicos. “Podría alterar la circulación atmosférica regional y cambiar la intensidad y trayectoria de un tifón”, escribió. La idea sigue en fase teórica, pero refleja el alcance del proyecto.

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Potencias compiten por dominar la energía solar en órbita

China no avanza sola. La NASA desarrolló el concepto SPS-ALPHA, basado además en módulos distribuidos. Duan sostiene que el sistema OMEGA ofrece ventajas en simplicidad y eficiencia.

En 2023, el Instituto Tecnológico de California logró transmitir energía por microondas en órbita, un paso clave para validar esta tecnología espacial. Japón ha realizado pruebas similares.

El interés global responde a su potencial energético. En el espacio, la captación solar puede superar ampliamente la eficiencia terrestre. Sin embargo, persisten desafíos en costos, seguridad y escala, debido al tamaño de las futuras estaciones orbitales.

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